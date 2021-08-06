Как убрать запах чеснока

Перед тем как выйти в люди после тесного контакта с чесноком, попейте успокаивающий чай или подкрепитесь апельсином.

Как удалить запах чеснока / Фото: Коллаж: Сегодня

Чеснок – прекрасная пряность, которая добавляет ни с чем не сравнимый пикантный аромат как в сырые, так и в готовые блюда, особенно в украинской кухне. Но этот же самый запах часто обращается во вред.

Во-первых, наесться чеснока и выйти в люди считается дурным тоном, потому что чесночный перегар изо рта отвратительно пахнет. Во-вторых, содержащиеся в чесноке эфирные масла намертво въедаются в кожу рук, надолго оставляя стойкий неприятный запах после контакта с овощем.

Как удалить запах чеснока, чтобы не лишать себя удовольствия чесночных блюд? Есть множество способов, о которых мы расскажем в наших лайфхаках.

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Как удалить запах чеснока: лайфхаки

Лайфхак 1. Жвачка

Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash

Первое, что многим хочется сделать после того, как они поели чеснок – хорошенько почистить зубы. А если такой возможности нет, то пожевать жвачку. Не отказывайте себе в таком желании, но имейте в виду, что эффект будет недолговечным – ровно настолько, насколько хватит жвачки.

Лайфхак 2. Мята

Как удалить запах чеснока / Фото: Pixabay

Лучше всего чесночный запах нейтрализует мята. Это растение содержит большое количество фенольных соединений, которые убирают перегар. Достаточно пожевать свежий листик мяты или выпить мятный чай.

Лайфхак 3. Яблоки

Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash

Обычные яблоки также хорошо устраняют чесночный запах изо рта. Причем, чтобы, сытно пообедав, не травмировать себя и окружающих неприятным ароматом, можно съесть яблоко как до, так и после поедания чеснока. Оно начнет работать и нейтрализует собой чеснок.

Лайфхак 4. Салат

Как удалить запах чеснока / Фото: Pixabay

Листья салата также содержат достаточное количество фенолов, а потому хорошо борются с запахом чеснока

Лайфхак 5. Цитрусовые

Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash

Лимон и апельсин неплохо справляются с проблемой неприятного запаха, потому что имеют более выраженный аромат, способный перетянуть внимание на себя.

Лайфхак 6. Металл

Как удалить запах чеснока / Фото: Pinterest

А вот чтобы убрать стойкий запах на пальцах, перед тем как резать или тереть чеснок, потрите в руках какой-нибудь предмет из нержавеющей стали под струей холодной воды. А после работы с чесноком повторите эту процедуру.

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