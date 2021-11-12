Рождественский пост 2021-2022: наглядный календарь питания по дням

Каждый год в конце ноября стартует многодневный Рождественский пост, который в 2021 году начнется в воскресенье, 28 ноября.
Как правильно питаться по церковным канонам, что можно, а что категорически нельзя есть в разные дни поста, узнайте в нашей статье. Также мы публикуем наглядный и удобный календарь питания на каждый день Рождественского поста 2021-2022.
Рождественский пост 2021-2022: особенности периода
Рождественский или Филиппов пост длится 40 дней , завершаясь 6 января, в канун праздника Рождества Христова , в честь которого и получил свое название.
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Этот многодневный пост, несмотря на свою продолжительность, считается не самым строгим . Церковный устав требует во все дни поста не употреблять никаких продуктов животного происхождения. В запретный список попадают мясо, молоко, яйца, а также их производные – колбасы, копчености, сыры, сливочное масло, сметана, сдоба и т.д.
Рыба разрешена не во все дни. Также не всегда можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку – вареную, тушеную, жареную. Есть дни, когда вообще допустима только сырая еда.
Основные продукты во время Рождественского поста – это овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, крупы, семена, орехи, а еще мука, хлеб, мед, сухофрукты, растительное масло. Их можно есть сырыми, к примеру, в виде салатов или готовить вареные, тушеные, запеченные, квашеные блюда, делать постную выпечку, пиццу или вареники. Также можно пить соки, морсы, кисели, чаи.
Рождественский пост 2021-2022 – календарь питания по дням недели
С 28 ноября по 19 декабря:
- Понедельник – горячая пища без добавления растительного масла.
- Вторник, четверг, суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.
- Среда, пятница – сухоядение, т.е. пища, не прошедшая термическую обработку.
С 20 декабря по 1 января:
- Понедельник – горячая пища без растительного масла.
- Вторник, четверг – горячая пища с растительным маслом.
- Среда, пятница – сухоядение.
- Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.
Со 2 по 6 января:
- Воскресенье – горячая пища с растительным маслом.
- Понедельник, среда – сухоядение.
- Вторник – горячая пища без растительного масла.
- 6 января, Сочельник – строгий пост до восхода первой звезды.
После окончания Рождественского поста в первый прием пищи, т.е. на разговение едят сочиво – особый вид кутьи, который готовится из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.
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