Рождественский пост 2021-2022: наглядный календарь питания по дням

Рождественский пост в 2021 году начинается 28 ноября, а вот с 19 декабря строгость поста и запретов в питании усилится.

Правильное питание в Рождественский пост / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год в конце ноября стартует многодневный Рождественский пост, который в 2021 году начнется в воскресенье, 28 ноября.

Как правильно питаться по церковным канонам, что можно, а что категорически нельзя есть в разные дни поста, узнайте в нашей статье. Также мы публикуем наглядный и удобный календарь питания на каждый день Рождественского поста 2021-2022.

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Рождественский пост 2021-2022: особенности периода

Рождественский или Филиппов пост длится 40 дней , завершаясь 6 января, в канун праздника Рождества Христова , в честь которого и получил свое название.

Этот многодневный пост, несмотря на свою продолжительность, считается не самым строгим . Церковный устав требует во все дни поста не употреблять никаких продуктов животного происхождения. В запретный список попадают мясо, молоко, яйца, а также их производные – колбасы, копчености, сыры, сливочное масло, сметана, сдоба и т.д.

Рыба разрешена не во все дни. Также не всегда можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку – вареную, тушеную, жареную. Есть дни, когда вообще допустима только сырая еда.

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Основные продукты во время Рождественского поста – это овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, крупы, семена, орехи, а еще мука, хлеб, мед, сухофрукты, растительное масло. Их можно есть сырыми, к примеру, в виде салатов или готовить вареные, тушеные, запеченные, квашеные блюда, делать постную выпечку, пиццу или вареники. Также можно пить соки, морсы, кисели, чаи.

Рождественский пост 2021-2022 – календарь питания по дням недели

Питание в Рождественский пост / фото: Сегодня

С 28 ноября по 19 декабря:

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Понедельник – горячая пища без добавления растительного масла.

– горячая пища без добавления растительного масла. Вторник, четверг, суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.

– горячая пища с растительным маслом, рыба, вино. Среда, пятница – сухоядение, т.е. пища, не прошедшая термическую обработку.

С 20 декабря по 1 января:

Понедельник – горячая пища без растительного масла.

– горячая пища без растительного масла. Вторник, четверг – горячая пища с растительным маслом.

– горячая пища с растительным маслом. Среда, пятница – сухоядение.

– сухоядение. Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.

Со 2 по 6 января:

Воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

– горячая пища с растительным маслом. Понедельник, среда – сухоядение.

– сухоядение. Вторник – горячая пища без растительного масла.

– горячая пища без растительного масла. 6 января, Сочельник – строгий пост до восхода первой звезды.

После окончания Рождественского поста в первый прием пищи, т.е. на разговение едят сочиво – особый вид кутьи, который готовится из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.

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