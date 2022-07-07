Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе

Спасаем кору

Как хранить лекарства

Качество сыра

Собака грызет вещи

Польза огурцов

Уход за малиной
СЕГОДНЯ Лайфхакер Кулинария

Зачем бросают в воду спички, когда варят яйца: оригинальная хитрость

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 15:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народные способы на кухне иногда удивляют, но все равно работают.
Зачем в воду с яйцами бросают спички
Зачем в воду с яйцами бросают спички / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Существует множество способов, как приготовить яйца. В некоторых случаях, к примеру, для салатов, яйца варят вкрутую .

Чтобы яйцо при варке не лопнуло , не вытекло и не потеряло эстетического вида, каждая хозяйка пользуется своим секретом. А их, на самом деле немало.

Реклама

Как варить яйца, чтобы они не вытекли: лайфхаки

  • Одни ждут часами, чтобы яйца из холодильника нагрелись и стали комнатной температуры . В этом случае считается, что они не треснут в быстро закипающей воде.
  • Другие сыплют в кастрюлю соду . Достаточно одной ложки.
  • Кто-то для подобного результата льет в воду уксус , примерно столько же.
  • Считается, что крепкий соляной раствор также убережет яйца от вытекания, даже если скорлупа треснула.
  • Перед варкой осматривают яйца на предмет целостности скорлупы . Понятно, что треснутое яйцо – первый кандидат на вытекание.
  • А еще хитрость заключается в методе варения: яйцам дают закипеть, а затем уменьшают огонь до минимума , чтобы вода не бурлила.

Но есть еще один оригинальный способ сохранить яичную массу в скорлупе и не допустить ее вытекания наружу. Однако мало кто может найти научное объяснение этому методу.

Чтобы скорлупа не треснула и содержимое яйца не вылилось в воду, во время варки к яйцам добавляют спички . Достаточно 3-5 штук, причем можно брать уже перегоревшие или же отломить в них серную головку. Так что спички на кухне нужны не только, чтобы зажечь конфорку.

Кстати, вместо спичек подойдут и деревянные зубочистки – эффект будет тот же, яйца не выльются.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как быстро почистить чеснок. Также вам будет полезно узнать, как можно быстро размягчить сливочное масло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они понимают друг друга с полуслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козерог/Весы
Козерог/Весы
Близнецы/Водолей
Близнецы/Водолей
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
4 - 10 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как отучить собаку грызть вещи
Лайфхаки
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять