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Чем полить кусты малины, чтобы ягоды не были червивыми

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 июля, 15:53
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Своевременная обработка малины народными средствами избавит ее от вредителей.
Как защитить малину от червей
Как защитить малину от червей / Фото: Unsplash

Малина считается неприхотливым растением, которое при минимальном уходе и затратах времени и сил дает замечательные душистые сладкие плоды .

Но, собирая урожай, дачники иногда сталкиваются с неприятностью – внутри ягод обнаруживаются червяки, и малина от этого теряет всю свою привлекательность. Известными врагами этого кустарника являются малинный жук, гроздевая листовертка, малинная муха.

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Что делать в этой ситуации? Есть несколько простых средств, как спасти малину от вредителей , о которых мы расскажем в нашей статье.

Как избавиться от червей в малине: лайфхаки

  • Сода . Обработка малины пищевой содой дает хороший эффект. Возьмите кипяченную воду и растворите в ней соду из расчета 5 ст. ложек на 10 л воды. Остудите раствор и опрыскивайте кусты малины в период до цветения. Процедуру повторяйте 1 раз в 5-7 дней. Сода не испортит вкус и качество ягод, зато уничтожит червей.
  • Марганцовка . Приготовьте раствор из расчета 0,5 г на 10 л воды. Разведенный раствор должен быть слегка розовым. Периодически опрыскивайте малину этим раствором.
  • Горчица . Еще один способ полива и опрыскивания – горчичный раствор. Разведите 20 г горчицы на 10 л воды.
  • Табак . Сделайте настойку табака из расчета 200 г табачных листьев на 10 л кипятка. Оставьте настаиваться на 1 день, затем процедите и используйте для опрыскивания кустов.
  • Пижма . Для приготовления настоя добавьте 350 г сушеной травы в 10 л кипятка и проварите еще 20 минут. Затем отвар остудите, профильтруйте и используйте для обработки малины.
  • Растения . Помимо обработки кустарников их можно обезопасить от нашествия вредителей, высадив рядом с малинником лук и чеснок. Их сильный запах отпугивает вредных насекомых, а взамен привлекает полезных – жужелиц и журчалок.

Ранее мы рассказывали, как применять золу на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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