Что посадить осенью, чтобы весной собирать урожай

Зелень, лук, чеснок и даже корнеплоды – какие культуры хорошо зимуют и что можно посадить осенью.

Как делать подзимний посев / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы получить с грядки урожай свежей зелени и овощей, необязательно ждать весны, можно сделать посадку уже с осени.

Узнайте, какие культуры можно высаживать под зиму, какие растения хорошо переносят холода и на весну готовы дать хорошие всходы.

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Чтобы получить урожай, важно выбрать подходящий участок для посадки. Он должен хорошо освещаться солнцем, и его желательно заранее подготовить. В грунт вносятся удобрения, проводится перекопка. Также землю нужно разровнять и сделать в ней бороздки.

Имейте в виду, что посадка в зиму предполагает больший риск потери всхожести семян, чем весной, а потому их количество нужно увеличить в 1,5-2 раза. Их не нужно замачивать и нет необходимости поливать после высаживания. Но для утепления следует мульчировать посевы и укрывать снегом зимой.

Весной над посевами нужно растянуть пленку на дугах, чтобы почва прогревалась быстрее, семена прорастали и не боялись возвратных заморозков.

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Как садить растения в зиму: лайфхаки

Лайфхак 1. Морковь

Как делать подзимний посев / Фото: pixabay

Морковь можно сеять при температуре примерно +3°С. Семена заделывают на глубину до 4 см. Между рядами оставляют расстояние 20 см. На квадратный метр расходуется примерно 1 г семян моркови. Первый урожай вы получите в начале лета, но для хранения он не подходит.

Лайфхак 2. Свекла

Как делать подзимний посев / Фото: pinterest

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Свекла хорошо переносит холод и может прорастать уже при температуре +5°С. А потому сеять свеклу стоит уже после прихода устойчивых морозов до -4°С. Свеклу сеют на глубину до 4 см, между лунками оставляют примерно 5 см, а между рядами – до 30 см. На квадратный метр может уйти примерно 4 г семян. Урожай можно будет собирать в июне. Как и морковь, озимая свекла долго не хранится.

Лайфхак 3. Редис

Как делать подзимний посев / Фото: pixabay

Редис – также холодостойкое растение, которое начинает прорастать при низкой температуре и его можно сажать практически в начале зимы. Семена редиса нужно сеять на глубину до 3 см, между лунками оставляется 5 см, а между рядами – 15 см. На квадратный метр вам понадобится до 10 г семян редиса. А урожай будет уже в мае.

Лайфхак 4. Лук

Как делать подзимний посев / Фото: pinterest

Лук даже лучше выращивать методом подзимнего посева. Для посева берут мелкие луковицы размером до 1 см. Их заглубляют в грунт на 3 см. После посева грядки нужно замульчировать. Лук прорастет к середине весны и началу лета.

Лайфхак 5. Чеснок

Как делать подзимний посев / Фото: pinterest

Для посадки чеснока вам пригодятся озимые сорта. Зубчики заглубляют в почву на 5 см, на расстоянии друг от друга до 15 см, а между рядами – 20 см.

Лайфхак 6. Зелень

Как делать подзимний посев / Фото: pinterest

Также хорошо осенью сеять зелень. Петрушка высаживается на глубину до 1,5 см, а урожай будет к началу мая. Укроп также хорошо растет при низких температурах, семена заделывают на 3 см в землю, и он взойдет уже в мае. Кинза хорошо выдерживает заморозки, ее семена заглубляют на 1,5 см.

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