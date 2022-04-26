Что посадить в тени: обзор плодовых растений

Есть растения, которым для хорошего урожая необязателен постоянный солнечный свет

Что хорошо растет в тени / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Каждый дачник хочет с максимальной пользой засадить свой участок, чтобы растения плодоносили, приносили урожай и радовали глаз. Одним из актуальных вопросов является – что можно посадить на даче в тени .

Обычно дача или сад имеют разные участки по степени затененности. Огородные грядки, как правило, весь день находятся под солнцем, под деревьями и возле забора бывает тень, а куда-то солнечные лучи вообще не достают. Вот там-то лучше всего будут себя чувствовать тенелюбивые культуры , о которых мы расскажем в нашей статье.

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Овощные культуры

Тенелюбивые овощи / Фото: pexels

Свекла. У растущего в тени корнеплода, в отличие от посаженного на солнце, активно растет ботва, которую можно использовать для приготовления супа или салата. А сами овощи бывают небольшого размера, зато более нежные по структуре и вкусу.

У растущего в тени корнеплода, в отличие от посаженного на солнце, активно растет ботва, которую можно использовать для приготовления супа или салата. А сами овощи бывают небольшого размера, зато более нежные по структуре и вкусу. Зелень. Некоторые травы, к примеру, щавель, руккола, кинза, салат, шпинат, сельдерей, петрушка, прекрасно себя чувствуют в тени деревьев. Их листья вырастают крупнее, получаются мягче и сочнее, чем на солнечных участках.

Некоторые травы, к примеру, щавель, руккола, кинза, салат, шпинат, сельдерей, петрушка, прекрасно себя чувствуют в тени деревьев. Их листья вырастают крупнее, получаются мягче и сочнее, чем на солнечных участках. Хрен. Это растение как раз больше предпочитает тень, его листья лучше разрастаются и долго остаются нежными. А корни вырастают крупными и мясистыми.

Это растение как раз больше предпочитает тень, его листья лучше разрастаются и долго остаются нежными. А корни вырастают крупными и мясистыми. Чеснок. Если вы не фанат супер-ядреного варианта этого плода, а добавляете в еду чеснок как пикантную приправу, то запросто можете высадить грядку в тени деревьев. Его зубки будут немного мельче, чем на свету, но зато вы сэкономите место на огороде.

Если вы не фанат супер-ядреного варианта этого плода, а добавляете в еду чеснок как пикантную приправу, то запросто можете высадить грядку в тени деревьев. Его зубки будут немного мельче, чем на свету, но зато вы сэкономите место на огороде. Черемша. Еще одна пикантная травка, сочетающая в себе вкус чеснока и лука, любит расти в тени деревьев и запросто может обходиться без активного солнца.

Еще одна пикантная травка, сочетающая в себе вкус чеснока и лука, любит расти в тени деревьев и запросто может обходиться без активного солнца. Капуста. Большинство сортов капусты, в том числе брокколи и кольраби, не нуждаются в сильном и постоянном освещении, зато любят высокую влажность. Лучше всего высадить капусту там, где солнца не будет после обеда. Но вот полной тени могут активизироваться капустные вредители – слизни и улитки.

Большинство сортов капусты, в том числе брокколи и кольраби, не нуждаются в сильном и постоянном освещении, зато любят высокую влажность. Лучше всего высадить капусту там, где солнца не будет после обеда. Но вот полной тени могут активизироваться капустные вредители – слизни и улитки. Картофель. При недостатке освещенных участков картофель запросто можно посадить в слегка затененном месте и не забывать поливать.

Ягодные кустарники

Какие кустарники хорошо растут без солнца / Фото: pexels

Малина. Королева тенистых участков. Если у вас есть незанятый безветренный и темный клочок земли вдоль забора или за домом, посадите там душистую малину – ее ягоды в тени будут крупнее и сочнее.

Королева тенистых участков. Если у вас есть незанятый безветренный и темный клочок земли вдоль забора или за домом, посадите там душистую малину – ее ягоды в тени будут крупнее и сочнее. Ежевика. Еще один тенелюбивый кустарник, который растет и дает хороший урожай в полутени при условии постоянного увлажнения почвы.

Еще один тенелюбивый кустарник, который растет и дает хороший урожай в полутени при условии постоянного увлажнения почвы. Смородина. Открытое солнце губительно для смородины, а вот в затененных и безветренных местах, возле построек и с большим количеством влаги дадут хороший урожай.

Открытое солнце губительно для смородины, а вот в затененных и безветренных местах, возле построек и с большим количеством влаги дадут хороший урожай. Крыжовник. Это универсальная культура, которая приживается на любом участке. Крыжовник любит расти и созревать в тени плодовых деревьев, радуя обильным урожаем.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на участке. Чтобы ваши растения не засохли, узнайте, как правильно поливать огород. А чтобы участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.