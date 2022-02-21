Как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях

Принимайте меры, как только вы обнаружили на растении первые признаки заражения

Если вы заметили на листьях любимого цветка белый порошок, похожий на муку , который легко удаляется пальцем – это должно вас насторожить. Не обольщайтесь, побороть мучнистую росу таки образом не получится, она быстро вернется, и придется принять серьезные меры, иначе растение погибнет.

Помимо серьезной химии есть множество проверенных народных способов избавиться от мучнисторосяных грибков. Как бороться с мучнистой росой , как поливать и чем опрыскивать растение, узнайте в нашей статье. Чем быстрее вы начнете, тем больше шансов у вашего цветка выжить.

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Как бороться с мучнистой росой: лайфхаки

Лайфхак 1. Правильный уход

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pixabay

Бороться с мучнистой росой эффективнее в комплексе с другими мерами. Не опрыскивайте больное растение водой и поливайте только после высыхания верхнего слоя грунта. При возможности проредите, удалите больные и старые листья, которые касаются грунта, замените верхний слой почвы. И поставьте цветок на более светлое, солнечное место .

Лайфхак 2. Сода и мыло

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pinterest

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Возьмите 25 г кальцинированной или пищевой соды, растворите в 5 л горячей воды, влейте 5 г жидкого хозяйственного мыла. Охлажденным раствором опрыскивайте цветок и верхний слой грунта 2-3 раза через неделю.

Лайфхак 3. Марганцовка

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pinterest

Сделайте слабый раствор марганцовки из расчета 0,5 г порошка на 2 л воды. Обрабатывайте зараженное растение 2-3 раза с интервалом в 5 дней .

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Лайфхак 4. Медный купорос

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pinterest

Эффективное средство в борьбе с мучнистой росой. В стакане горячей воды разведите 5 г медного купороса. Отдельно в 5 л теплой воды растворите 50 г мыла. В мыльный раствор тонкой струйкой и все время размешивая, влейте раствор с купоросом. Опрыскивайте цветок 2-3 раза через неделю.

Лайфхак 5. Горчица

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pinterest

В 5 л горячей воды растворите 1 ст. ложку сухой горчицы. Остудите и используйте раствор для опрыскивания и полива зараженного растения.

Лайфхак 6. Чеснок

Как бороться с мучнистой росой / Фото: pinterest

Также против мучнистой росы спасает настой чеснока. Измельчите небольшую головку чеснока , залейте 1 л воды и настаивайте 1 день. Затем процедите и опрыскивайте зараженное растение.

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