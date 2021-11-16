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Как делать осеннее опрыскивание сада

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 ноября, 15:44
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Осеннее искореняющее опрыскивание деревьев помогает избавиться от болезней и уничтожить вредителей перед зимовкой.
Как опрыскивать деревья осенью
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

После сбора урожая и перед наступлением зимы важно подготовить растения к морозам и последующему весеннему сезону. А для этого следует заняться опрыскиванием сада .

Как правильно обрабатывать деревья химическими препаратами, какие применять, в какие сроки проводить опрыскивание, читайте в наших лайфхаках.

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Вообще, искореняющее опрыскивание – не самая важная процедура, и без нее осенью можно обойтись. Но тогда у вас добавится работы весной, а ее на участке будет и без того под завязку.

Как делать осеннюю обработку деревьев: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сроки опрыскивания

Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest

Обработка деревьев производится после завершения листопада , когда деревья оголились и перешли в состояние покоя. В этот период почки на них закрываются и становятся неуязвимыми для агрессивных химических растворов. Поэтому важно не торопиться, а дождаться, когда на деревьях не останется листьев. В разных регионах в зависимости от погоды это может быть начало, середина и даже конец ноября.

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  • Лайфхак 2. Как подготовить сад к опрыскиванию

Как опрыскивать деревья осенью / Фото: unsplash
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: unsplash

  1. Перед опрыскиванием следует убрать из-под деревьев все растительные остатки – ветки, листья, траву, ботву и т.д., особенно если вы планируете использовать их для компоста и удобрения, чтобы на них не попала химия.
  2. Если вы наблюдали, что деревья болели, тогда обрезки веток и опавшие листья не стоит отправлять в компостную яму, а лучше сжечь или утилизировать .
  3. Освободите приствольные круги , потому что их также нужно обработать раствором. В земле под деревьями скапливаются личинки и возбудители заболеваний. А химия их обеззаразит и ликвидирует.
  4. Лучше всего обрабатывать сад опрыскивателями, которые способны делать сильный напор жидкости и создавать взвесь в виде тумана . Так средство надежнее проникнет во все самые мелкие трещины, щели и поры в коре растений.
  • Лайфхак 3. Обработка карбамидом

Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest

Карбамид или мочевина – это препарат, имеющий свойства фунгицида и инсектицида. Т.е. он способен уничтожить подавляющее большинство возбудителей грибковых заболеваний, а также яйца и личинки вредителей, которые остались зимовать в коре деревьев. Для профилактической обработки здоровых растений достаточно сделать раствор из расчета 200-300 г мочевины на 10 л воды . Если деревья поражены паршой, мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями, концентрацию нужно повысить: 500-700 г на 10 л воды .

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  • Лайфхак 4. Опрыскивание купоросом

Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest

Для обработки сада используется раствор железного купороса или медного купороса. Чтобы опрыскивать здоровые деревья, вам потребуется концентрация средства из расчета 200-300 г на 10 л воды . Больные и зараженные растения нужно обрабатывать серьезнее: 500-600 г на 10 л воды . Железный купорос также можно использовать в сочетании с мочевиной.

  • Лайфхак 5. Бордоская жидкость для опрыскивания

Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest
Как опрыскивать деревья осенью / Фото: pinterest

Бордоская жидкость представляет собой раствор медного купороса с известью и является фунгицидом. Для осеннего опрыскивания используют 3%-й раствор. Такая обработка получила название голубой за свой цвет. А после опрыскивания деревья приобретают нежно-голубоватый оттенок.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как использовать опавшие листья.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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