Как хранить тюльпаны после цветения

Чтобы тюльпаны ежегодно радовали буйным цветом, их важно правильно обрабатывать и хранить.

Как хранить луковицы тюльпанов / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Весенние нарядные яркие цветы тюльпаны требуют правильного ухода. В этом случае они еще долго будут радовать хозяев своим цветением и здоровым видом .

Тюльпаны завершают свое цветение в мае. После этого их луковицы традиционно выкапывают и хранят до самой осени . Но нужно ли ежегодно извлекать луковицы из земли? Когда это делать? Как правильно хранить луковицы тюльпанов? Читайте в нашей статье.

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Зачем выкапывают луковицы тюльпанов

Обычно после цветения у тюльпанов продолжается развитие под землей – появляются замещающие луковицы и детки. Они питаются за счет материнской луковицы. Важно ежегодно выкапывать луковицы гибридных сортов, голландских и позднецветущих тюльпанов. А вот простые и дикорастущие цветы можно выкапывать периодически – раз в 4-5 лет. Это делается для того, чтобы дать луковицам отдых и отделить от них деток. Тогда тюльпаны ежегодно будут цвести.

Когда выкапывать луковицы

Когда выкапывать луковицы тюльпанов / Фото: pinterest

В течение 1-2 месяцев после цветения тюльпаны лучше не трогать, а продолжать поливать. А вот когда листья и стебель засыхают, желтеют и жухнут – это признак того, что наземная часть растений отмирает, и луковицы уже можно извлекать из грунта. Обычно это происходит к началу июля . На таких луковицах чешуя становится желтовато-бурой, процесс созревания завершен, и детка сформирована.

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Как выкапывать луковицы

Как выкапывать луковицы тюльпанов / Фото: pinterest

Примерно за неделю до этого прекратите полив тюльпанов. Дождитесь ясную сухую погоду. Старайтесь копать лопатой поглубже. Доставая луковицы из земли, важно не повредить мелкие детки , потому что это посадочный материал для размножения цветов. Если луковица подгнила, ее лучше выбросить или сжечь, чтобы избавиться от рассадника бактерий и грибковых инфекций.

Как подготовить луковицы к хранению

Как выкапывать луковицы тюльпанов / Фото: pinterest

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Отряхните луковицы от земли и просушите их на солнце. Срежьте надземную часть и рассортируйте по сортам и размеру, отбраковывая поврежденные экземпляры. Отобранные луковицы промойте солевым раствором из расчета 1 ст. ложка поваренной соли на 1 л воды. Или используйте для обеззараживания слабый раствор марганцовки . Еще раз просушите луковицы, разложите их в 1-2 слоя в коробки или ящики. Не забудьте прикрепите бирки с названиями сортов.

Как хранить луковицы тюльпанов

В течение 3-4 недель происходит закладка почек для цветения в следующем сезоне. В это время луковицы хранят при температуре 25-28°C и влажности воздуха не выше 70%. Затем температуру постепенно понижают. Оптимальная температура в августе составляет 17-20°С, в сентябре около 15-17°С.

Не держите луковицы рядом с чесноком и пряными травами, потому что тюльпаны не любят резких запахов . Также периодически проверяйте луковицы и отбраковывайте порченые экземпляры.

Когда высаживать луковицы тюльпанов / Фото: pinterest

В конце сентября-начале октября луковицы снова высаживают на клумбу. Маленькие детки тюльпанов в тепле не хранят , потому что они могут высохнуть. Их сразу помещают на хранение в прохладное место, а в августе высаживают на грядку для доращивания.

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