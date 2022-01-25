Как и чем протирать листья комнатных растений, чтобы они были глянцевыми

Если листья выглядят блестящими, то и растение смотрится более привлекательно и красиво.

К обязательным процедурам по уходу за комнатными цветами относятся не только полив, подкормка, обрезка и избавление от вредителей, но также очистка и полирование листьев.

Эта процедура придает зелени красивый блеск и здоровый внешний вид. Но важно знать, какие растения и как можно протирать и полировать.

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Как правильно протирать листья комнатных растений: лайфхаки

Лайфхак 1. Какие растения любят и не любят глянец

Как ухаживать за листьями комнатных растений / Фото: unsplash

Для начала определитесь, какие у вас растения, и допустима ли для них эта процедура. Полирование можно проводить цветам, у которых поверхность листьев гладкая, ровная, блестящая и без опушки : кротон, крассула, диффенбахия, фикус, плющ, пальма, филодендрон, монстера, аспидистра, нематантус и др. Не нужно обрабатывать культуры, у которых листья опушенные, бархатистые, чувствительные, ажурные, колючие: селагинелла, папоротник, кактус, сенполия, пеларгония, бегония.

Лайфхак 2. Удаление пыли и грязи

Как ухаживать за листьями комнатных растений / Фото: pinterest

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Прежде чем приступить к полировке, важно очистить растения. Пыль не только делает цветы неаккуратными, но и мешает нормальному процессу фотосинтеза, нарушает процесс испарения влаги, создает благоприятные условия для болезней и вредителей. Растения с мясистыми, плотными, жесткими, а также крупными листьями лучше очищать вручную с помощью мягкой влажной губки или салфетки .

Лайфхак 3. Опрыскивание цветов

Как ухаживать за листьями комнатных растений / Фото: pinterest

Увлажнение воздуха и опрыскивание цветов постепенно способствуют загрязнению листьев, потому что пыль, смешиваясь с водой, остается на растениях и превращается в грязь. Важно периодически устраивать растениям душевание теплой водой с мелкодисперсной насадкой . Особенно оно полезно растения с мелкими, ажурными, резными или густорастущими листьями. При этом важно защитить от намокания субстрат в горшке, прикрыв его пленкой.

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Лайфхак 4. Банановый полироль в домашних условиях

Как ухаживать за листьями комнатных растений / Фото: pinterest

Возьмите банан, снимите кожуру, удалите с нее грубые волокна и аккуратно протрите внутренней стороной шкурки поочередно каждый лист. За счет такой обработки бананом растение приобретает характерный блеск, а кроме того получает подпитку калием.

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