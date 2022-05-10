Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Как садить грибы

Чистые шторы

Как покрасить волосы

Без тли в саду

На самолет с животным

Польза красного риса
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как и когда сажать картошку: советы дачникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 18:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для хорошего урожая картофеля важно правильно выбрать место, почву, сроки и обеспечить уход.
Главные правила посадки картофеля
Главные правила посадки картофеля / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Как посадить картофель , чтобы собрать хороший урожай? Какие сроки высадки считаются оптимальными? Что сделать, чтобы изначально удачный сорт не перевелся? Как нужно ухаживать за рассадой? На эти и другие вопросы читайте ответы в нашей статье.

Где садить картофель

При посадке картошки обратите внимание на солнце . Желательно, чтобы грядки в течение всего дня находились не в тени, а на хорошо освещенном участке. Борозды лучше располагать по направлению с севера на юг.

Реклама

В какую почву садить картофель

Хорошая почва для картофеля / Фото: pixabay
Хорошая почва для картофеля / Фото: pixabay

Этот корнеплод предпочитает рыхлую, наполненную воздухом и хорошо прогреваемую солнцем почву . В то же время земля должна быть не пересушенной и в меру влажной. На легких супесях картофель лучше сажать с заглублением в борозды. На глинистом и черноземном грунте оптимален гребневой способ посадки или высокие, хорошо прогреваемые и вентилируемые грядки.

Условия севооборота

Следует соблюдать севооборот и периодически менять дислокацию картофеля на участке, чтобы обеспечить всем необходимым. Его хорошо высаживать после бахчевых, бобовых или листовых овощей, всех видов капусты. А вот после пасленовых – помидоров, перца или баклажанов картофель садить не стоит.

Реклама

Посадочный материал

Есть практика для посадки брать клубни от предыдущего урожая. Но имейте в виду, что сортовые свойства картофеля с каждым новым циклом ухудшаются. А потому для хорошего урожая вкусного и качественного картофеля важно обновлять посадочный материал через несколько лет, приобретая качественный сортовой картофель.

Как выбрать картофель для посадки

Картофель для посадки / Фото: pixabay
Картофель для посадки / Фото: pixabay

Для посадки годятся здоровые клубни среднего размера с чистой и гладкой кожурой, без гнили и следов поражения вредителями. Подозрительный картофель лучше не использовать, чтобы не заразить посадочный материал или землю. Можно высаживать клубни с толстыми, крепкими, короткими ростками. Крупные картофелины лучше разрезать ножом на несколько частей, чтобы на каждой было хотя бы два ростка.

Реклама

Когда садить картофель

Грунт должен хорошо прогреться , чтобы растения сразу пошли в рост. Оптимальная температура грунта – не менее 8°C. И в земле должно быть достаточно влаги для питания корней. Есть народная примета: садить картофель, когда начинает цвести бузина или черемуха, а также когда листья на березе достигают размеров монетки. Обычно ранние сорта садят в начале мая, а среднеспелые – в середине месяца.

Как садить картофель

Посадка картофеля / Фото: pinterest
Посадка картофеля / Фото: pinterest

Есть разные способы посадки картофеля:

  • Гладкий способ . Овощ садят, раскладывая картофелины в борозду. Расстояние между кустами должно быть 65-70 см, а междурядья лучше сделать широкими. Рыхлить междурядья и окучивать нужно через неделю после посадки.
  • Гребневой способ . Гребни нарезаются культиватором или мотоблоком. Картофель располагают на суглинистых почвах на 8 см, на супесчаных – на 11 см. Также во время посадки можно внести в каждую лунку горсть золы и суперфосфата, хорошо перемешав удобрения с почвой.

Окучивание и прополка картофеля

Окучивание картофеля / Фото: pinterest
Окучивание картофеля / Фото: pinterest

По мере прорастания клубней, формирования куста картофель требует ухода. Корни должны быть в рыхлом, хорошо прогреваемом грунте с постоянным доступом воздуха. Появления ростков кусты нужно дважды прополоть от сорняков и окучить с интервалом в две недели. На каждый стебель нагребается горка земли, где растение пустит дополнительные корни, на которых завяжутся клубни.

Полив картофеля

Считается, что картофельные грядки при регулярных дождях не требуют полива. Но в засушливые периоды отсутствие воды может сократить урожай, особенно на песчаных и супесчаных почвах. Поливать картофель нужно хотя бы трижды за сезон: после появления ростков, в начале цветения и после него. На каждый куст должно быть не менее трех литров воды . А на следующий день после полива необходимо разрыхлить верхний слой земли, чтобы уменьшить испарение влаги.

Ранее мы давали практичные советы дачникам, как защитить огород от дождя. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
За ними, как за каменной стеной
Бесстрашные знаки зодиака
Водолей
Водолей
Овен
Овен
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
9 — 15 мая
Влияние на жизнь
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять