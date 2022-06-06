Как и зачем поливать домашние цветы минералкой

Многие цветоводы из желания улучшить состояние своих растений не боятся экспериментов. Один из способов ухода за цветами – полив минеральной водой . Вот только далеко не всем растениям она подходит.
Можно ли поливать минеральной водой комнатные растения, как и зачем это делать? Как воспринимают минералку разные виды цветов ? Узнайте в нашей статье.
Каким цветам полезна минеральная вода
Все зависит от места произрастания растения в природе. Если родина цветка – пустыня с бедной засоленной почвой, нехваткой влаги, содержащей растворенные минералы, он привык получать воду с минеральными примесями.
Суккуленты, алоэ, денежное дерево любят подобный полив минералкой. Насыщение грунта небольшим количеством солей идет им на пользу . Растения разрастаются, становятся более яркими. У кактусов хорошо формируются колючки. Листья бегоний приобретают блеск.
Имейте в виду, что полив минералкой должен быть умеренным, не чаще одного раза в месяц . Кроме того, перед поливом важно дать воде отстояться сутки, чтобы из нее испарилась углекислота.
Каким растениям минералка вредна
В тропиках многие цветы растут во влажном климате, некоторые – в подвешенном состоянии, питаясь дождевой водой, которая по своему составу очень мягкая и содержит минимум минеральных солей. Таким растениям и в домашних условиях требуется только очищенная и отстоянная вода, без дополнительной минерализации.
Так что для нежной орхидеи, азалии, камелии, антуриума минеральная вода опасна . После полива цветы сбрасывают еще нераскрывшиеся бутоны, чахнут и погибают.
Также от жесткой минеральной воды на стенках горшков, на поверхности грунта и в глубине земляного кома появляется белый соляной налет , который плохо влияет на рост и развитие растений. Почва становится жесткой, что препятствует доступу кислорода к корням, а перенасыщение микроэлементами мешает растению развиваться правильно.
Какая вода оптимальна для полива растений
Вода для комнатных цветов должна быть мягкой, с небольшим количеством солей, без хлора и углекислого газа, а также умеренно теплой. Лучше всего для полива комнатных растений подходит вода:
- речная;
- дождевая;
- талая из снега;
- отстоянная водопроводная.
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