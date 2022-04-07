Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Храним брокколи

Убираем плесень

Обрезаем клубнику

Чистая кухня

Стоп-стресс

Работа в Испании
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 веселых идей с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 13:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цветочные лайфхаки: смотрите, как из хлама сделать красоту на приусадебном участке
Как сделать оригинальные клумбы для цветов
Как сделать оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Не спешите избавляться от хлама – подарите ему вторую жизнь, а он, в свою очередь, приютит цветы, оживит декор на вашей даче или в палисаднике возле дома и подарит приятное настроение. Мы собрали несколько интересных идей, как сделать клумбы для растений из вещей, которые вам уже не нужны и готовились на свалку.

Как сделать клумбы своими руками: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сад в чемодане

Как сделать клумбу в чемодане
Как сделать клумбу в чемодане / Фото: Pinterest

Реклама

Старый прохудившийся чемодан еще послужит подставкой для минисада, пока не сгниет совсем, но это будет еще нескоро. На дно не забудьте насыпать дренаж, затем слой грунта и высадите цветы – клумба готова.

  • Лайфхак 2. Зонт сменил квалификацию

Как сделать клумбу из зонта
Как сделать клумбу из зонта / Фото: Pinterest

И теперь будет защищать вас не от дождя, а от скучного пейзажа. А вода теперь будет на него литься с обратной стороны. Переверните, наполните землей, посадите цветы и воткните на видном месте за окном.

Реклама
  • Лайфхак 3. Рояль в кустах зазвучит по-другому

Как сделать клумбу для цветов в рояле
Как сделать клумбу для цветов в рояле / Фото: Pinterest

Точнее сказать, не зазвучит, а заиграет новыми красками. Если старый инструмент свое уже отыграл, предоставьте ему шанс служить красоте в другой роли. Теперь его амплуа – луговые сонаты и цветочные фуги.

  • Лайфхак 4. Сон в летнюю ночь

Клумба для цветов в кровати
Клумба для цветов в кровати / Фото: Pinterest

Реклама

Или бессонница для цветочника-фантазера. Именно такое название просится в рамочку под эту композицию на дачном участке. Чтобы кровать не вросла в рыхлую почву, ее ножки можно поставить в цветочные горшки – так они удачно впишутся в общий декор.

  • Лайфхак 5. Следующая остановка – цветочная поляна

Клумба в старом авто
Клумба в старом авто / Фото: Pinterest

Это ретро-авто отслужило свой срок на дорогах, но еще пригодится в саду. Техника способна удачно вписаться в природу и на контрасте подчеркнуть ее красоту и первозданность.

Ранее мы рассказывали, как соорудить садовые арки: ТОП-12 вариантов конструкций с фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Лунный календарь на неделю
4 — 10 апреля
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Они умеют любить
Страстные знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Водолей
Водолей
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять