Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 веселых идей с фото

Цветочные лайфхаки: смотрите, как из хлама сделать красоту на приусадебном участке

Как сделать оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Не спешите избавляться от хлама – подарите ему вторую жизнь, а он, в свою очередь, приютит цветы, оживит декор на вашей даче или в палисаднике возле дома и подарит приятное настроение. Мы собрали несколько интересных идей, как сделать клумбы для растений из вещей, которые вам уже не нужны и готовились на свалку.

Как сделать клумбы своими руками: лайфхаки

Лайфхак 1. Сад в чемодане

Как сделать клумбу в чемодане / Фото: Pinterest

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Старый прохудившийся чемодан еще послужит подставкой для минисада, пока не сгниет совсем, но это будет еще нескоро. На дно не забудьте насыпать дренаж, затем слой грунта и высадите цветы – клумба готова.

Лайфхак 2. Зонт сменил квалификацию

Как сделать клумбу из зонта / Фото: Pinterest

И теперь будет защищать вас не от дождя, а от скучного пейзажа. А вода теперь будет на него литься с обратной стороны. Переверните, наполните землей, посадите цветы и воткните на видном месте за окном.

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Лайфхак 3. Рояль в кустах зазвучит по-другому

Как сделать клумбу для цветов в рояле / Фото: Pinterest

Точнее сказать, не зазвучит, а заиграет новыми красками. Если старый инструмент свое уже отыграл, предоставьте ему шанс служить красоте в другой роли. Теперь его амплуа – луговые сонаты и цветочные фуги.

Лайфхак 4. Сон в летнюю ночь

Клумба для цветов в кровати / Фото: Pinterest

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Или бессонница для цветочника-фантазера. Именно такое название просится в рамочку под эту композицию на дачном участке. Чтобы кровать не вросла в рыхлую почву, ее ножки можно поставить в цветочные горшки – так они удачно впишутся в общий декор.

Лайфхак 5. Следующая остановка – цветочная поляна

Клумба в старом авто / Фото: Pinterest

Это ретро-авто отслужило свой срок на дорогах, но еще пригодится в саду. Техника способна удачно вписаться в природу и на контрасте подчеркнуть ее красоту и первозданность.

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