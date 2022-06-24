Как избавиться от паутинного клеща: народные методы

Воздух, вода, мыло – какие еще средства помогут победить паразита на комнатных растениях.

Как избавиться от паутинного клеща / Фото: Pixabay

У домашних цветов немало врагов. Если вы заметили на любимом комнатном растении тонкую паутинку, вероятно, его атаковала колония паутинных клещей . Из-за высокой плодовитости и отменного аппетита паутинный клещ способен полностью погубить домашние цветы.

Паутинный клещ – это маленькое членистоногое существо размером до 1 мм. Он питается растительным соком многих комнатных цветов , предпочитая бальзамины, фикусы, цитрусовые, гибискусы и розы.

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В единичном экземпляре его не видно невооруженным глазом. А вот когда клещ образовал колонию и начал причинять серьезный вред цветам – его сложно не заметить. Зараженный клещами цветок приобретает мраморный окрас листьев, засыхание и деформацию. При этом паутинный клещ быстро размножается и перемещается на соседние растения.

Для спасения растений от паутинного клеща можно использовать народные советы и рецепты .

Как бороться с паутинными клещами: лайфхаки

Влага . Большинство видов паутинных клещей не любят повышенной влажности воздуха. Для борьбы с ними старайтесь чаще опрыскивать цветы, а также поддерживать влажность на высоком уровне.

Паутинные клещи не переносят повышенную влажность / Фото: pinterest

. Большинство видов паутинных клещей не любят повышенной влажности воздуха. Для борьбы с ними старайтесь чаще опрыскивать цветы, а также поддерживать влажность на высоком уровне. Воздух . Паутинный клещ плохо переносит свежий воздух, так что чаще устраивайте проветривание. Кроме того, после обнаружения паразита вымойте горячей водой с моющим средством рамы и подоконник.

. Паутинный клещ плохо переносит свежий воздух, так что чаще устраивайте проветривание. Кроме того, после обнаружения паразита вымойте горячей водой с моющим средством рамы и подоконник. Мыльный раствор . Возьмите 200 г хозяйственного мыла, потрите на терке и разведите в ведре теплой воды. Раствор нужно настаивать 3 часа, а затем можно опрыскивать зараженные растения.

Клещи не любят мыло / Фото: pinterest

. Возьмите 200 г хозяйственного мыла, потрите на терке и разведите в ведре теплой воды. Раствор нужно настаивать 3 часа, а затем можно опрыскивать зараженные растения. Спиртовой раствор . Сделайте раствор из расчета 10 мл нашатырного спирта на 3 л воды. Листья зараженного растения опрыскивайте или протирайте тряпкой, смоченной в растворе.

. Сделайте раствор из расчета 10 мл нашатырного спирта на 3 л воды. Листья зараженного растения опрыскивайте или протирайте тряпкой, смоченной в растворе. Тысячелистник . Приготовьте настой, залив 400 г сухих листьев тысячелистника 5 л кипятка. Настаивайте трое суток, а затем опрыскивайте растение.

Опрыскивайте зараженное растение / Фото: pinterest

. Приготовьте настой, залив 400 г сухих листьев тысячелистника 5 л кипятка. Настаивайте трое суток, а затем опрыскивайте растение. Чеснок . Натрите на терке 500 г чеснока, залейте 3 л воды и настаивайте 5 суток. Затем растение опрыскивают раствором или протирают листья салфеткой, смоченной в чесночной воде.

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