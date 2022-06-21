Как избавиться от пырея на огороде: советы дачникам (фото)

Пырей можно выкопать, измельчить, затемнить или заглушить неприятным соседством.

Как избавиться от пырея на огороде / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже давали советы, как бороться с сорняками на участке разными методами. Искоренение сорной травы зачастую отнимает много времени и сил: чуть запустишь – и они растут с удвоенной силой.

Но, пожалуй, самым коварным и живучим из всех сорняков считается пырей – многолетнее злаковое растение с длинными плоскими листьями и небольшими колосками. Это сильный сорняк, который высасывает из почвы не только влагу, но и полезные вещества и делает ее менее плодородной. Кроме того, он закрывает собой солнце от посадок, а его корневая система постоянно растет.

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Пырей размножается и семенами, и корнями . У него показательная приставка "ползучий", потому что пырей способен незаметно и уверенно расползаться по всему огороду. Даже маленький корень, попавший в землю, в скором будущем разрастается на весь участок.

Если в саду или огороде появился пырей, удалить его достаточно сложно, но возможно. Как вывести пырей , можно ли избавиться от него так, чтобы он долго не возвращался, узнайте в нашей статье.

Как бороться с пыреем: лайфхаки

Удаление корней. Это достаточно трудоемкий метод. Если пырей еще не успел слишком разрастись и не занял большую площадь, его можно выдернуть из земли руками. Или же воспользоваться вилами – подденьте сорняк и вытащите из земли, стараясь не повредить корневища, а затем убрать его с участка.

Выдергивание пырея занимает много времени / Фото: pinterest

Это достаточно трудоемкий метод. Если пырей еще не успел слишком разрастись и не занял большую площадь, его можно выдернуть из земли руками. Или же воспользоваться вилами – подденьте сорняк и вытащите из земли, стараясь не повредить корневища, а затем убрать его с участка. Перекапывание. Лопатой или культиватором корни сорняка измельчаются. Пырей все равно будет расти, но он будет мелким и ослабленным, без мощной корневой системы, и его впоследствии будет легче выдернуть из почвы. Главное – не допустить, чтоб корни снова разрослись.

Важно удалить все корни пырея / Фото: pinterest

Лопатой или культиватором корни сорняка измельчаются. Пырей все равно будет расти, но он будет мелким и ослабленным, без мощной корневой системы, и его впоследствии будет легче выдернуть из почвы. Главное – не допустить, чтоб корни снова разрослись. Затемнение. На заросшей пыреем плантации разложите черную пленку для мульчирования или черное агроволокно. Пырей предпочитает солнце и не любит затемнение. На таком участке он просто перестанет расти.

На заросшей пыреем плантации разложите черную пленку для мульчирования или черное агроволокно. Пырей предпочитает солнце и не любит затемнение. На таком участке он просто перестанет расти. Мульчирование. Этот метод подходит там, где высажены культуры со слабой корневой системой, и прополку выполнить сложно, а перекопка вообще не подходит. Тогда почву между грядками нужно закрыть опавшими листьями, соломой, спанбондом и т.д. Из-за нехватки солнечных лучей пырей постепенно погибнет.

Мульча мешает сорнякам расти / Фото: pinterest

Этот метод подходит там, где высажены культуры со слабой корневой системой, и прополку выполнить сложно, а перекопка вообще не подходит. Тогда почву между грядками нужно закрыть опавшими листьями, соломой, спанбондом и т.д. Из-за нехватки солнечных лучей пырей постепенно погибнет. Посев бобовых. Сорняк не терпит соседства с бобовыми культурами. После вспашки и рыхления почвы посейте семена гороха, фасоли, кукурузы или же подсолнуха, редиски. Корневой системе пырея будет дискомфортно от этих растений.

Пырей не любит соседства гороха / Фото: pinterest

Сорняк не терпит соседства с бобовыми культурами. После вспашки и рыхления почвы посейте семена гороха, фасоли, кукурузы или же подсолнуха, редиски. Корневой системе пырея будет дискомфортно от этих растений. Овес . Этот злак – достойный соперник пырея, потому что его корни убивают корни сорняка. Перекопайте участок и засейте его овсом. Только успейте скосить до начала созревания колосков. Затем перекопайте всю зеленую массу, перевернув пластами вниз, и можно еще раз засеять овес. Так земля очистится от пырея и заодно обогатится азотом от сидератов.

Ранее мы делились советами, как спасти помидоры от вредителей. А еще рассказывали, какие культурные растения хуже и опаснее сорняков.