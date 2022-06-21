Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
👊 Усик-Джошуа: пресс-конференция онлайн 🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами

Чем опасна герань

Как хранить вино

Спасаемся от пуха

Без горячей воды

Польза огурцов

Чистим картошку
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как избавиться от пырея на огороде: советы дачникам (фото)

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 17:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пырей можно выкопать, измельчить, затемнить или заглушить неприятным соседством.
Как избавиться от пырея на огороде
Как избавиться от пырея на огороде / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже давали советы, как бороться с сорняками на участке разными методами. Искоренение сорной травы зачастую отнимает много времени и сил: чуть запустишь – и они растут с удвоенной силой.

Но, пожалуй, самым коварным и живучим из всех сорняков считается пырей – многолетнее злаковое растение с длинными плоскими листьями и небольшими колосками. Это сильный сорняк, который высасывает из почвы не только влагу, но и полезные вещества и делает ее менее плодородной. Кроме того, он закрывает собой солнце от посадок, а его корневая система постоянно растет.

Реклама

Пырей размножается и семенами, и корнями . У него показательная приставка "ползучий", потому что пырей способен незаметно и уверенно расползаться по всему огороду. Даже маленький корень, попавший в землю, в скором будущем разрастается на весь участок.

Если в саду или огороде появился пырей, удалить его достаточно сложно, но возможно. Как вывести пырей , можно ли избавиться от него так, чтобы он долго не возвращался, узнайте в нашей статье.

Как бороться с пыреем: лайфхаки

  • Удаление корней. Это достаточно трудоемкий метод. Если пырей еще не успел слишком разрастись и не занял большую площадь, его можно выдернуть из земли руками. Или же воспользоваться вилами – подденьте сорняк и вытащите из земли, стараясь не повредить корневища, а затем убрать его с участка.
    Выдергивание пырея занимает много времени / Фото: pinterest
    Выдергивание пырея занимает много времени / Фото: pinterest
  • Перекапывание. Лопатой или культиватором корни сорняка измельчаются. Пырей все равно будет расти, но он будет мелким и ослабленным, без мощной корневой системы, и его впоследствии будет легче выдернуть из почвы. Главное – не допустить, чтоб корни снова разрослись.
    Важно удалить все корни пырея / Фото: pinterest
    Важно удалить все корни пырея / Фото: pinterest
  • Затемнение. На заросшей пыреем плантации разложите черную пленку для мульчирования или черное агроволокно. Пырей предпочитает солнце и не любит затемнение. На таком участке он просто перестанет расти.
  • Мульчирование. Этот метод подходит там, где высажены культуры со слабой корневой системой, и прополку выполнить сложно, а перекопка вообще не подходит. Тогда почву между грядками нужно закрыть опавшими листьями, соломой, спанбондом и т.д. Из-за нехватки солнечных лучей пырей постепенно погибнет.
    Мульча мешает сорнякам расти / Фото: pinterest
    Мульча мешает сорнякам расти / Фото: pinterest
  • Посев бобовых. Сорняк не терпит соседства с бобовыми культурами. После вспашки и рыхления почвы посейте семена гороха, фасоли, кукурузы или же подсолнуха, редиски. Корневой системе пырея будет дискомфортно от этих растений.
    Пырей не любит соседства гороха / Фото: pinterest
    Пырей не любит соседства гороха / Фото: pinterest
  • Овес . Этот злак – достойный соперник пырея, потому что его корни убивают корни сорняка. Перекопайте участок и засейте его овсом. Только успейте скосить до начала созревания колосков. Затем перекопайте всю зеленую массу, перевернув пластами вниз, и можно еще раз засеять овес. Так земля очистится от пырея и заодно обогатится азотом от сидератов.

Ранее мы делились советами, как спасти помидоры от вредителей. А еще рассказывали, какие культурные растения хуже и опаснее сорняков.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они выглядят потрясающе
Фотогеничные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
20 - 26 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Именины в июле
Как поздравить?
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять