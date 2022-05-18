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Как избавиться от слизней в огороде

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 мая, 18:12
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Есть множество простейших способов защитить свой урожай от слизней на участке.
Как бороться со слизнями
Как бороться со слизнями / Фото: Unsplash

Несмотря на медлительность и неповоротливость, слизни являются серьезными вредителями на участке, способными уничтожить значительные запасы культурных насаждений и урожая.

Как избавиться от слизней в огороде, и какие есть безопасные методы борьбы с ними, читайте в нашей статье.

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Перекопка земли

Регулярная перекопка разрушает кладки яиц слизней / Фото: pinterest
Регулярная перекопка разрушает кладки яиц слизней / Фото: pinterest

Если земля влажная и плодородная, то наверняка понравится слизням. Они живут в ней и откладывают яйца на зиму . А потому, чтобы избавиться от большей части вредителей, следует регулярно перекапывать почву, особенно осенью, чтобы слизни не могли перезимовать.

Прополка сорняков

Сорняки вредят не только культурам, заглушая их, но и являются защитой для слизней. Густые заросли сорной травы создают тень и влагу , которую предпочитают слизни и хорошо размножаются в такой среде. Чтобы избавиться от них, важно регулярно пропалывать сорняки и рыхлить почву.

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Уборка участка

Камни, бревна, старые доски, скошенная трава и опавшая листва – еще одна излюбленная территория обитания вредителей. Не накапливайте мусор на участке , не складируйте доски от разобранного забора или сарая, сжигайте или выбрасывайте сразу, иначе вскоре под ними заведутся слизни.

Высадка растений

Нужно правильно высаживать растения / Фото: pinterest
Нужно правильно высаживать растения / Фото: pinterest

Зелень и капуста – любимейшие овощи слизней . Они питаются и обитают под широкими листьями. Важно сделать дистанцию между растениями такой, чтобы было поменьше влажных и тенистых участков между ними. Чем больше воздуха и света будет попадать в междурядье, тем меньше желания у слизней здесь задерживаться.

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Умеренный полив

Поливая огород, старайтесь не переусердствовать, чтобы не создавать благоприятных условий жизни слизням. Они плохо растут и размножаются в сухой почве. С этой точки зрения поливать огород лучше утром – так растения успеют впитать необходимую влагу, а излишки высушит дневное солнце. А вот вечерний полив будет кстати для слизней, которые выбираются на пропитание ночью.

Механические отпугиватели

Слизни не любят шершавую почву / Фото: pinterest
Слизни не любят шершавую почву / Фото: pinterest

Брюшко вредителя чувствительно к шероховатой и острой поверхности. Посыпьте землю сухим пористым материалом , острым гравием, золой, хвоей. В этом случае слизням будет сложно ползать. Другой вариант – огородить растения воткнутыми в землю пластиковыми ободками с широкими отогнутыми краями.

Ловушка для слизней

Излюбленные места скопления слизней можно обернуть против них же. Соорудите ловушку в виде перевернутого бревна или широкой доски, а утром отправляйтесь на охоту и уничтожайте паразитов.

Приманка в стакане

Слизни собираются на пиво / Фото: pinterest
Слизни собираются на пиво / Фото: pinterest

Вкопайте в нескольких местах на грядке одноразовые стаканчики так, чтобы их край был вровень с землей . Затем на ночь влейте в каждый стаканчик немного пива, сиропа, забродившего сока или компота. Слизни это любят и сползутся на запах. А утром можете собирать "урожай".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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