Как опрыскивать растения, чтобы избавиться от тли и муравьев

Подробно о главных вредителях цветов и способах с ними бороться, мы писали.
Теперь не менее опасные враги садов и огородов – тля и муравьи. Они опасны не только тем, что уничтожают молодые приросты, но еще и тем, что с каждым годом их популяция будет расти. Поэтому очень важно остановить вредителей в самом начале.
И какое бы из средств вы не выбрали, обязательно делайте это в сухую погоду. Если пойдет дождь после опрыскивания, все старания будут напрасными.
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Как опрыскивать огород, чтобы избавиться от муравьев
Поможет нашатырный спирт. На один литр воды нужно 100 миллилитров нашатырного спирта. Влейте раствор в муравейник.
Периодически нашатырным раствором нужно поливать грядки, здесь пропорции следующие: пять миллилитров на пять литров спирта.
Как опрыскивать огород, чтобы избавиться от тли
Если нужно избавиться от тли, возьмите нашатырный раствор в таких пропорциях: одна столовая ложка спирта на восемь литров воды.
Таким раствором обрабатывайте пораженные тлей растения.
Второй способ – это концентрат из красного перца.
Итак, возьмите старую кастрюлю или ведро, которые вам не нужны. Наполните ее одним литром воды и поставьте на огонь.
Теперь нужно 50 граммов сухого красного перца. Высыпьте его в теплую воду, доведите до кипения и кипятите на медленном огне около 20 минут.
После того, как концентрат будет готов, накройте кастрюлю и оставьте на одни сутки настаиваться. Затем концентрат нужно процедить, чтобы он не забился в опрыскивателе.
Добавьте еще четыре литра воды – получится пять литров раствора.
Не забывайте о технике безопасности. Во время обработки растений раствором из красного перца, нужно надеть очки, перчатки и маску.
Обрабатывать нужно в безветренную погоду. Если ветер несильный, во время работ становитесь по ходу ветра, чтобы раствор не попадал на вас.
Опрыскивайте те участки, где поселилась тля. Это молодые приросты и внутренняя часть листьев.
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