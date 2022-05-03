Как опрыскивать растения, чтобы избавиться от тли и муравьев

Это не химические средства, которые впитываются в растения и уничтожают их. Все растворы готовятся из невредных ингредиентов

Как быстро избавиться от тли и муравьев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Подробно о главных вредителях цветов и способах с ними бороться, мы писали.

Теперь не менее опасные враги садов и огородов – тля и муравьи. Они опасны не только тем, что уничтожают молодые приросты, но еще и тем, что с каждым годом их популяция будет расти. Поэтому очень важно остановить вредителей в самом начале.

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И какое бы из средств вы не выбрали, обязательно делайте это в сухую погоду. Если пойдет дождь после опрыскивания, все старания будут напрасными.

Как опрыскивать огород, чтобы избавиться от муравьев

Раствор против муравьев нужно лить в муравейник и на грядки

Поможет нашатырный спирт. На один литр воды нужно 100 миллилитров нашатырного спирта. Влейте раствор в муравейник.

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Периодически нашатырным раствором нужно поливать грядки, здесь пропорции следующие: пять миллилитров на пять литров спирта.

Как опрыскивать огород, чтобы избавиться от тли

Избавиться от тли помогут растворы на нашатырном спирту и красном перце

Если нужно избавиться от тли, возьмите нашатырный раствор в таких пропорциях: одна столовая ложка спирта на восемь литров воды.

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Таким раствором обрабатывайте пораженные тлей растения.

Второй способ – это концентрат из красного перца.

Итак, возьмите старую кастрюлю или ведро, которые вам не нужны. Наполните ее одним литром воды и поставьте на огонь.

Теперь нужно 50 граммов сухого красного перца. Высыпьте его в теплую воду, доведите до кипения и кипятите на медленном огне около 20 минут.

После того, как концентрат будет готов, накройте кастрюлю и оставьте на одни сутки настаиваться. Затем концентрат нужно процедить, чтобы он не забился в опрыскивателе.

Добавьте еще четыре литра воды – получится пять литров раствора.

Не забывайте о технике безопасности. Во время обработки растений раствором из красного перца, нужно надеть очки, перчатки и маску.

Обрабатывать нужно в безветренную погоду. Если ветер несильный, во время работ становитесь по ходу ветра, чтобы раствор не попадал на вас.

Опрыскивайте те участки, где поселилась тля. Это молодые приросты и внутренняя часть листьев.

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