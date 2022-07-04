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Как избавиться от жука короеда: советы дачникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июля, 15:26
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Если вовремя не принять меры, этот мелкий вредитель способен уничтожить и сад, и дом, и хозпостройки.
Как избавиться от короеда
Как избавиться от короеда / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Дачникам постоянно приходится бороться с различными вредителями на участке, которые претендуют на урожай в саду и огороде. Но есть насекомые и пострашнее, способные не только уничтожить целый сад , но еще и посягнуть на дом человека. Речь о жуке короеде.

Название жука говорит само за себя. Эти мелкие насекомые семейства долгоносиков достигают размеров не более 1-1,5 см. Но вреда приносят несоизмеримо много. Короед в саду очень опасен , поскольку портит и молодые, и взрослые деревья, а также деревянные постройки. Он обитает под корой, прогрызая внутри дерева узорчатые норы и ходы, где самки откладывают яйца. Появившиеся из них личинки питаются соками и тканями дерева, продолжая разрушать его изнутри.

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Как бороться с короедом? О способах профилактики и уничтожения жука читайте в нашей статье. Народные средства защищают и лечат порезы, надрезы, трещины, морозобоины и другие повреждения на деревьях, через которые короеды могут попасть внутрь.

Как избавиться от жука короеда: лайфхаки

  • Возьмите за правило регулярно осматривать деревья в саду, чтобы не пропустить самое начало заражения короедом.
  • Если вы обнаружили на коре маленькие округлые дырочки – места проникновения жуков, нужно очистить и срезать часть коры, чтобы понять, насколько глубоко проник короед в дерево. А затем добраться до его ходов и личинок и вычистить их.
    Следы жизнедеятельности короеда в саду / Фото: pixabay
    Следы жизнедеятельности короеда в саду / Фото: pixabay
  • Также можно уничтожить короеда металлической проволокой , пустив ее по ходам, которые прогрыз жук в дереве.
  • Затем следует обработать пораженное дерево защитными инсектицидными препаратами , которые проникают в древесину и травят короеда.
  • После того как вы вычистили рану, нужно ее обеззаразить и заделать садовым варом . Растопите 600 г парафина, добавьте 300 г измельченной канифоли, доведите смесь до кипения, добавьте 200 г растительного масла и кипятите состав в течение 10 минут.
    Обработайте деревья садовым варом / Фото: pinterest
    Обработайте деревья садовым варом / Фото: pinterest
  • В целях профилактики от короеда рекомендуется также регулярно опрыскивать деревья инсектицидами , потому что через некоторое время препараты, нанесенные на кору дерева, теряют силу.
  • Однако, если отверстий на дереве много, при этом ствол внизу усыпан буровой мукой, а кора отпадает кусками, лучше спилить и сжечь зараженное дерево , чтобы короеды не распространились по всему саду.
  • Чтобы защитить деревья от короедов, можно обмазывать стволы и основания скелетных веток смесью глины с перегноем .
  • Старайтесь всячески привлекать в сад птиц , особенно дятлов, которые помогают уничтожать вредителей. Развешивайте кормушки, подкармливайте птиц зимой.
    Привлекайте дятлов в сад / Фото: pixabay
    Привлекайте дятлов в сад / Фото: pixabay
  • Еще один действенный способ борьбы с вредителями – бревна-ловушки . В начале сезона вегетации нужно по всему участку разложить распиленные на чурки части ствола. В течение лета их заселяют короеды, а осенью эти куски и бревна сжигают вместе со всеми жуками, яйцами, коконами и личинками.
    Делайте ловушки в саду / Фото: pinterest
    Делайте ловушки в саду / Фото: pinterest
  • Также важно проводить регулярные гигиенические и санитарные мероприятия в саду : обрезку обмороженных, больных и сухих веток, в которых могут поселиться короеды, чистку коры, обеззараживание и заделку ран и морозобоин, побелку штамбов и оснований скелетных веток.
  • В конце сезона также важно провести работы в саду : собрать и сжечь растительных остатков после листопада, перекопать почву в приствольных кругах, мульчировать прикорневой круг.

Ранее мы делились дачными хитростями, как спасти помидоры от вредителей. Также публиковали советы, как использовать мыло на огороде.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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