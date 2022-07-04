Как избавиться от жука короеда: советы дачникам

Если вовремя не принять меры, этот мелкий вредитель способен уничтожить и сад, и дом, и хозпостройки.

Как избавиться от короеда / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Дачникам постоянно приходится бороться с различными вредителями на участке, которые претендуют на урожай в саду и огороде. Но есть насекомые и пострашнее, способные не только уничтожить целый сад , но еще и посягнуть на дом человека. Речь о жуке короеде.

Название жука говорит само за себя. Эти мелкие насекомые семейства долгоносиков достигают размеров не более 1-1,5 см. Но вреда приносят несоизмеримо много. Короед в саду очень опасен , поскольку портит и молодые, и взрослые деревья, а также деревянные постройки. Он обитает под корой, прогрызая внутри дерева узорчатые норы и ходы, где самки откладывают яйца. Появившиеся из них личинки питаются соками и тканями дерева, продолжая разрушать его изнутри.

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Как бороться с короедом? О способах профилактики и уничтожения жука читайте в нашей статье. Народные средства защищают и лечат порезы, надрезы, трещины, морозобоины и другие повреждения на деревьях, через которые короеды могут попасть внутрь.

Как избавиться от жука короеда: лайфхаки

Возьмите за правило регулярно осматривать деревья в саду, чтобы не пропустить самое начало заражения короедом.

в саду, чтобы не пропустить самое начало заражения короедом. Если вы обнаружили на коре маленькие округлые дырочки – места проникновения жуков, нужно очистить и срезать часть коры, чтобы понять, насколько глубоко проник короед в дерево. А затем добраться до его ходов и личинок и вычистить их.

Следы жизнедеятельности короеда в саду / Фото: pixabay

– места проникновения жуков, нужно очистить и срезать часть коры, чтобы понять, насколько глубоко проник короед в дерево. А затем добраться до его ходов и личинок и вычистить их. Также можно уничтожить короеда металлической проволокой , пустив ее по ходам, которые прогрыз жук в дереве.

, пустив ее по ходам, которые прогрыз жук в дереве. Затем следует обработать пораженное дерево защитными инсектицидными препаратами , которые проникают в древесину и травят короеда.

, которые проникают в древесину и травят короеда. После того как вы вычистили рану, нужно ее обеззаразить и заделать садовым варом . Растопите 600 г парафина, добавьте 300 г измельченной канифоли, доведите смесь до кипения, добавьте 200 г растительного масла и кипятите состав в течение 10 минут.

Обработайте деревья садовым варом / Фото: pinterest

. Растопите 600 г парафина, добавьте 300 г измельченной канифоли, доведите смесь до кипения, добавьте 200 г растительного масла и кипятите состав в течение 10 минут. В целях профилактики от короеда рекомендуется также регулярно опрыскивать деревья инсектицидами , потому что через некоторое время препараты, нанесенные на кору дерева, теряют силу.

, потому что через некоторое время препараты, нанесенные на кору дерева, теряют силу. Однако, если отверстий на дереве много, при этом ствол внизу усыпан буровой мукой, а кора отпадает кусками, лучше спилить и сжечь зараженное дерево , чтобы короеды не распространились по всему саду.

, чтобы короеды не распространились по всему саду. Чтобы защитить деревья от короедов, можно обмазывать стволы и основания скелетных веток смесью глины с перегноем .

. Старайтесь всячески привлекать в сад птиц , особенно дятлов, которые помогают уничтожать вредителей. Развешивайте кормушки, подкармливайте птиц зимой.

Привлекайте дятлов в сад / Фото: pixabay

, особенно дятлов, которые помогают уничтожать вредителей. Развешивайте кормушки, подкармливайте птиц зимой. Еще один действенный способ борьбы с вредителями – бревна-ловушки . В начале сезона вегетации нужно по всему участку разложить распиленные на чурки части ствола. В течение лета их заселяют короеды, а осенью эти куски и бревна сжигают вместе со всеми жуками, яйцами, коконами и личинками.

Делайте ловушки в саду / Фото: pinterest

. В начале сезона вегетации нужно по всему участку разложить распиленные на чурки части ствола. В течение лета их заселяют короеды, а осенью эти куски и бревна сжигают вместе со всеми жуками, яйцами, коконами и личинками. Также важно проводить регулярные гигиенические и санитарные мероприятия в саду : обрезку обмороженных, больных и сухих веток, в которых могут поселиться короеды, чистку коры, обеззараживание и заделку ран и морозобоин, побелку штамбов и оснований скелетных веток.

: обрезку обмороженных, больных и сухих веток, в которых могут поселиться короеды, чистку коры, обеззараживание и заделку ран и морозобоин, побелку штамбов и оснований скелетных веток. В конце сезона также важно провести работы в саду : собрать и сжечь растительных остатков после листопада, перекопать почву в приствольных кругах, мульчировать прикорневой круг.

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