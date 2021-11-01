Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как обрезать деревья осенью для лучшего урожая

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 ноября, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правильная и своевременная обрезка плодовых деревьев поможет получить больший урожай в будущем году.
Как обрезать деревья осенью
Как обрезать деревья осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Обрезка деревьев – полезная процедура ухода, но не все виды работы с кроной нужно выполнять осенью. Много чего еще предстоит сделать в саду с наступлением весны.

Какие плодовые деревья нужно обрезать осенью, как это правильно делать, на что обратить внимание – читайте в наших лайфхаках.

Реклама

Как обрезать деревья: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Когда делать обрезку

Как обрезать деревья / Фото: pinterest
Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Есть множество видов обрезки деревьев, каждая из который преследует свою цель. В основном вся обрезка должна производиться после зимы, в конце февраля или начале марта, до начала сокодвижения. А вот осенью, после опадания листьев и до первых заморозков, производится санитарная обрезка – с деревьев удаляются больные ветви, убираются сухие и сломанные ветки, зачищаются лишние побеги. Т.е. убирается все то, что нецелесообразно оставлять до весны.

  • Лайфхак 2. Как обрезать больные ветви

Как обрезать деревья / Фото: pinterest
Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Реклама

Больные ветви на дереве, пораженные грибком, лишайником или другим заболеванием, должны быть удалены до здоровой древесины. Иначе инфекция распространится на здоровые ткани, и дерево может заболеть.

  • Лайфхак 3. Как обрезать лишние ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest
Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Следует обрезать ветви, рост которых направлен не на внешнюю сторону, а внутрь кроны. Разрастаясь, такие ветки будут мешать развиваться другим отросткам, а также препятствовать циркуляции воздуха в кроне и попаданию солнечных лучей к плодам.

Реклама
  • Лайфхак 4. Как удалить вилкообразные ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest
Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Также подлежат удалению ветки, которые образуют внутри кроны вилки и острые углы, потому что они тоже затрудняют нормальное развитие плодового дерева.

  • Лайфхак 5. Как убрать перекрестные ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest
Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Ветки, которые на дереве растут через другие ветви, лучше снять, потому что они переплетаются и затрудняют созревание и сбор плодов.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак дня
Как сделать тыкву Джек своими руками
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Лунный календарь на неделю
1 - 7 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять