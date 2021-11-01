Как обрезать деревья осенью для лучшего урожая

Правильная и своевременная обрезка плодовых деревьев поможет получить больший урожай в будущем году.

Как обрезать деревья осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Обрезка деревьев – полезная процедура ухода, но не все виды работы с кроной нужно выполнять осенью. Много чего еще предстоит сделать в саду с наступлением весны.

Какие плодовые деревья нужно обрезать осенью, как это правильно делать, на что обратить внимание – читайте в наших лайфхаках.

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Как обрезать деревья: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда делать обрезку

Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Есть множество видов обрезки деревьев, каждая из который преследует свою цель. В основном вся обрезка должна производиться после зимы, в конце февраля или начале марта, до начала сокодвижения. А вот осенью, после опадания листьев и до первых заморозков, производится санитарная обрезка – с деревьев удаляются больные ветви, убираются сухие и сломанные ветки, зачищаются лишние побеги. Т.е. убирается все то, что нецелесообразно оставлять до весны.

Лайфхак 2. Как обрезать больные ветви

Как обрезать деревья / Фото: pinterest

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Больные ветви на дереве, пораженные грибком, лишайником или другим заболеванием, должны быть удалены до здоровой древесины. Иначе инфекция распространится на здоровые ткани, и дерево может заболеть.

Лайфхак 3. Как обрезать лишние ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Следует обрезать ветви, рост которых направлен не на внешнюю сторону, а внутрь кроны. Разрастаясь, такие ветки будут мешать развиваться другим отросткам, а также препятствовать циркуляции воздуха в кроне и попаданию солнечных лучей к плодам.

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Лайфхак 4. Как удалить вилкообразные ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Также подлежат удалению ветки, которые образуют внутри кроны вилки и острые углы, потому что они тоже затрудняют нормальное развитие плодового дерева.

Лайфхак 5. Как убрать перекрестные ветки

Как обрезать деревья / Фото: pinterest

Ветки, которые на дереве растут через другие ветви, лучше снять, потому что они переплетаются и затрудняют созревание и сбор плодов.

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