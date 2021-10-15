Даже после сбора урожая в саду кипит работа. Виноград – не единственный кустарник, который нужно обрезать на зиму.
Особенно важна организация зимовки роз в условиях холодного климата, иначе они рискуют погибнуть. Многие новые сорта не способны самостоятельно переходить в состояние покоя и входят в зиму с бутонами и побегами.
Как обрезать розы на зиму: лайфхаки
- Лайфхак 1. Когда обрезать кусты
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Обрезку роз нужно провести перед подготовкой их укрытия на зиму. По срокам – это примерно конец октября – начало ноября, зависит от погоды и температуры. Имейте в виду, что розы не обрезают раньше, чем начнутся ночные заморозки, потому что удаление стеблей стимулирует рост побегов, а на зиму это не нужно. Обрезку лучше всего делать в сухой солнечный день.
- Лайфхак 2. Как правильно обрезать розы
Инструмент для обрезки (лучше секатор) должен быть чистым и остро наточенным, чтобы как можно меньше травмировать край. Срезы нужно делать не прямо, а под углом, чтобы на них не застаивалась жидкость. Обрезать нужно и старые, и молодые кусты. На кусте нужно оставить 3-5 самых развитых и мощных побегов. Удаляются все цветы и бутоны, сухие, больные и ослабленные ветви, а также не успевшие вызреть побеги, иначе зимой под укрытием они могут загнивать. Также после обрезки уберите из-под кустов все растительные остатки.
- Лайфхак 3. Как поступать с почками
Резать ветки нужно над набухшей и не проросшей почкой на расстоянии 5 мм. Обрезка производится на внешнюю почку – в этом случае растущие побеги не будут пересекаться, и в середину куста легче будет проникать свет и воздух. После обрезки также следует аккуратно снять с куста все листья, чтобы не повредить почки.
- Лайфхак 4. Длина побегов
Существует несколько типов обрезки побегов, в зависимости от вида роз и желаемого куста.
- Сильная низкая обрезка корректирует куст и стимулирует его рост и формирование. На ветках оставляется 1/3 побега и 3-4 почки, а стебли усекаются почти до основания. Подходит для всех разновидностей роз и молодых саженцев.
- Умеренная средняя обрезка формирует куст и освобождает от ненужных веток. Купирование проводится выше 5-7 почки. Подходит для всех среднерослых роз.
- Слабая высокая обрезка предусматривает незначительное щадящее укорачивание куста и оставляет по 8-12 почек. Применяется для сильнорастущих и высокорослых видов.
- Санитарная обрезка проводится для удаления травмированных, ослабленных, больных, сухих ростков, чтобы оздоровить куст. Ветки усекаются до здоровой зеленой плоти.
- Лайфхак 5. Как укрывать розы на зиму
После обрезки и снятия листьев растения получат сигнал, что пора отдыхать. Срезы должны хорошенько просохнуть. Только после этого можно начинать укрывать кусты на зиму. Имейте в виду: если осень теплая и затяжная, то розы даже без листьев могут продолжать вегетацию, а в морозы почки растений погибнут.
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