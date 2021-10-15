Если розы правильно перезимуют, то в будущем порадуют вас сочными здоровыми побегами и прекрасным цветением.

Как обрезать розы на зиму / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже после сбора урожая в саду кипит работа. Виноград – не единственный кустарник, который нужно обрезать на зиму.

Особенно важна организация зимовки роз в условиях холодного климата, иначе они рискуют погибнуть. Многие новые сорта не способны самостоятельно переходить в состояние покоя и входят в зиму с бутонами и побегами.

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Как обрезать розы на зиму: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда обрезать кусты

Как обрезать розы / Фото: pinterest

Обрезку роз нужно провести перед подготовкой их укрытия на зиму. По срокам – это примерно конец октября – начало ноября, зависит от погоды и температуры. Имейте в виду, что розы не обрезают раньше, чем начнутся ночные заморозки, потому что удаление стеблей стимулирует рост побегов, а на зиму это не нужно. Обрезку лучше всего делать в сухой солнечный день.

Лайфхак 2. Как правильно обрезать розы

Как обрезать розы / Фото: pinterest

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Инструмент для обрезки (лучше секатор) должен быть чистым и остро наточенным, чтобы как можно меньше травмировать край. Срезы нужно делать не прямо, а под углом, чтобы на них не застаивалась жидкость. Обрезать нужно и старые, и молодые кусты. На кусте нужно оставить 3-5 самых развитых и мощных побегов. Удаляются все цветы и бутоны, сухие, больные и ослабленные ветви, а также не успевшие вызреть побеги, иначе зимой под укрытием они могут загнивать. Также после обрезки уберите из-под кустов все растительные остатки.

Лайфхак 3. Как поступать с почками

Как обрезать розы / Фото: pinterest

Резать ветки нужно над набухшей и не проросшей почкой на расстоянии 5 мм. Обрезка производится на внешнюю почку – в этом случае растущие побеги не будут пересекаться, и в середину куста легче будет проникать свет и воздух. После обрезки также следует аккуратно снять с куста все листья, чтобы не повредить почки.

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Лайфхак 4. Длина побегов

Как обрезать розы / Фото: pinterest

Существует несколько типов обрезки побегов, в зависимости от вида роз и желаемого куста.

Сильная низкая обрезка корректирует куст и стимулирует его рост и формирование. На ветках оставляется 1/3 побега и 3-4 почки, а стебли усекаются почти до основания. Подходит для всех разновидностей роз и молодых саженцев. Умеренная средняя обрезка формирует куст и освобождает от ненужных веток. Купирование проводится выше 5-7 почки. Подходит для всех среднерослых роз. Слабая высокая обрезка предусматривает незначительное щадящее укорачивание куста и оставляет по 8-12 почек. Применяется для сильнорастущих и высокорослых видов. Санитарная обрезка проводится для удаления травмированных, ослабленных, больных, сухих ростков, чтобы оздоровить куст. Ветки усекаются до здоровой зеленой плоти.

Лайфхак 5. Как укрывать розы на зиму

Как обрезать розы / Фото: pinterest

После обрезки и снятия листьев растения получат сигнал, что пора отдыхать. Срезы должны хорошенько просохнуть. Только после этого можно начинать укрывать кусты на зиму. Имейте в виду: если осень теплая и затяжная, то розы даже без листьев могут продолжать вегетацию, а в морозы почки растений погибнут.

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