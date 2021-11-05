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Как подготовить деревья к зиме и нужно ли их белить

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 ноября, 18:39
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Осенняя обработка стволов деревьев поможет им лучше перезимовать и быть подготовленными к весеннему сокодвижению.
Как подготовить деревья к зиме
Как подготовить деревья к зиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы деревья легче пережили зиму, им не были страшны грызуны и вредители, а также солнечные лучи, морозы, ветер, перепады температуры, важно провести подготовительные работы осенью .

Когда лучше всего белить стволы – осенью или весной ? Какие деревья в саду можно белить? Как правильно обрабатывать фруктовые деревья? Эти и другие советы читайте в наших лайфхаках.

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Как готовить деревья к зиме: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Когда белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest
Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Считается, что за зиму практически всю побелку смоет снегом и дождем. Но именно обработка деревьев на зиму особенно важна . Она защищает ствол от промерзания, морозобоин, зайцев и мышей, а также от ожогов, которые могут спровоцировать отраженные от снега солнечные лучи. А вот весной следует обновить осеннюю побелку.

  • Лайфхак 2. Как подготовить стволы к побелке

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest
Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

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Прежде чем приступить непосредственно к побелке, деревья важно подготовить. Нужно очистить старую кору, снять лишайник, мох , чтобы ствол по возможности был чистым и гладким, а вместе с корой удаляются болезни и личинки вредителей, устроившихся на зимовку. Это можно делать ножом или ножовкой, строительным шпателем, металлической щеткой.

  • Лайфхак 3. Какие деревья белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest
Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Однозначно белить нужно зрелые и старые фруктовые деревья , особенно с проблемными стволами. А вот молодые саженцы хуже переносят известь, а потому для защиты с первой же зимы их лучше обрабатывать глиной.

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  • Лайфхак 4. Как белить деревья

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest
Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Побелку можно делать специальной краской, которая продается в магазинах, или известью. Известь гасится и разводится водой за несколько часов до побелки. На 1 кг порошковой или кусковой извести берется 2 л воды. Известь постепенно добавляется в воду и размешивается деревянной палкой до однородной массы. Затем раствор извести наносится на стволы малярной кистью в два слоя. Важно белить не только штамбы и крупные скелетные ветви, но также тщательно обработать развилки нижних веток, где скапливается влага.

  • Лайфхак 5. Обмазка глиной

Вместо извести можно использовать глину. Глиняная обмазка также защитит от цветоеда, который выходит из почвы в начале весны и откладывает яйца в еще не распустившиеся почки. Глину разводят водой до кашеобразной консистенции. Затем широкой кистью или просто рукой набирают глину и обмазывают дерево снизу вверх, чтобы не повредить почки. Лучше сделать 2-3 раза, подождав, чтобы подсох каждый слой.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как использовать опавшие листья.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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