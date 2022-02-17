Как подготовить сад к весне: 10 важных дел

Работы в саду хватает даже зимой, но зато наступление марта не застанет дачников врасплох.

Как подготовить сад к весне / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Последние холодные зимние дни перед потеплением полезно использовать, чтобы подготовить участок к весне . Они пройдут незаметно, и скоро растения пробудятся от зимнего сна, пойдут в рост, и начнется масса дачных хлопот: посев, обрезка, посадка, прививка, подкормка и т.д. Так что уже сейчас следует начинать готовить сад.

Как подготовить участок к весне: лайфхаки

Лайфхак 1. Осмотр

Прежде чем приступать к кардинальным действиям и серьезной работе, совершите прогулку по своему саду и проведите в нем ревизию . После такого первичного осмотра будет понятно, как растения пережили зиму, каким из них требуется помощь, что куда пересадить, что и где спилить и т.д.

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Лайфхак 2. Уборка

Далее приступайте к наведению порядка в саду. Очистите его от мусора, листьев, веток и вредителей – всего, что осталось с осени и накопилось за зиму. Если у вас еще нет места для компостной кучи , оборудуйте его. И тогда садовый мусор, прошлогоднюю листву, мульчу, порченые плоды можно сбрасывать в него для будущего удобрения.

Лайфхак 3. Инвентарь

Заранее проверьте состояние садового инвентаря , чтобы в разгар сезона не отвлекаться на сломанный секатор или тупую лопату. При необходимости купите новые инструменты.

Лайфхак 4. Ограда

То же касается беседки, забора или шпалер. Когда начнется сезон посадки и обрезки садовых культур, вам некогда будет ими заниматься. Так что подремонтируйте и освежите технические сооружения в саду.

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Лайфхак 5. Бочка для воды

Весна – обычно дождливая пора. Так что не стоит терять такой ценный для растений продукт, как талая и дождевая вода . Установите бочку под водосточной трубой, чтобы собрать ее побольше.

Лайфхак 6. Побелка

Оттепели в конце зимы очень обманчивы и могут смениться повторными заморозками даже с наступлением календарной весны. Резкие перепады температуры опасны, особенно для плодовых деревьев. Чтобы защитить их кору от повреждений, побелите деревья.

Лайфхак 7. Мульчирование

На стыке зимне-весеннего сезона, когда снег уже сошел, но вероятность похолодания еще велика, важно дополнительно утеплить растения . Мульчирование приствольных кругов поможет сохранять тепло, а с началом вегетационного периода задержит рост сорняков.

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Лайфхак 8. Прививка

В феврале уже можно заниматься прививкой плодовых деревьев . Доставайте заготовленные с осени черенки и подвои и приступайте к процедуре.

Лайфхак 9. Удобрения

Когда земля оттает, и с нее сойдет снег, а растения еще не пойдут в рост, внесите удобрения в почву. Благодаря ему, молодые растения получат силы для активного роста .

Лайфхак 10. План посадок

Если вы планировали поменять расположение растений, то после ревизии сада составьте план посадок, нарисуйте схему, изучите правила севооборота, который представляет собой чередование культур на участке.

Ранее мы рассказывали, как размножать растения: популярные способы.