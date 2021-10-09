Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн ⛔ Разумкова уволили

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как подготовить землю для посадки чеснока

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 октября, 10:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед высадкой озимого чеснока важно заблаговременно подготовить почву и дать ей выстояться – тогда урожай будет богаче и лучше.
Как готовиться к посадке чеснока
Как готовиться к посадке чеснока / Фото: Коллаж: Сегодня

Чеснок имеет свои особенности выращивания. Если вы решили садить чеснок осенью, а не весной, и хотите получить крупные головки и зубки , следует заранее побеспокоиться о грядках, на которых он будет расти.

Читайте также:

Реклама

Когда садить озимый чеснок, как подготовить почву и что нужно сделать с грядками, читайте в наших лайфхаках.

Как подготовить землю для чеснока: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сроки высадки чеснока

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest
Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Осенью чеснок садят до наступления первых заморозков примерно за 2-3 недели. Температура почвы должна быть 10-12°С . Однако перед этим еще нужно подготовить почву и дать ей время, чтобы она успела выстояться. Нежелательно высаживать чеснок сразу же после обработки земли, потому что после оседания почва тянет головки за собой вниз. Весной такой чеснок дольше прорастает и теряет свою урожайность.

Реклама
  • Лайфхак 2. Где садить чеснок

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest
Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Грядку лучше делать на солнечной стороне , располагая ее по направлению с севера на юг. Чтобы чеснок рос крупным и давал хороший урожай, его лучше сажать после огурцов, кабачков, ранней и цветной капусты, тыквы, бобовых. Также чеснок хорошо сажать в грядку с сидератами. А вот после картофеля, помидоров, моркови, зелени, лука, а также самого чеснока его не стоит высаживать, потому что велик риск подхватить болезни предшественников.

  • Лайфхак 3. Удобрение почвы

Как подготовить почву для чеснока / Фото: скриншот из YouTube/Садовый Гид
Как подготовить почву для чеснока / Фото: скриншот из YouTube/Садовый Гид

Реклама

Чеснок предпочитает рыхлую плодородную почву с нормальной или пониженной кислотностью. Почву для него важно подготовить и удобрить. Из расчета на 1 м кв. участка вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела, 2 стакана золы, 2 ст. ложки сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата. Землю перекапывают на глубину не менее 20 см . Нельзя сажать чеснок на участки, удобренные свежим навозом, потому что растение даст обильную ботву и рыхлые головки.

  • Лайфхак 4. Как сформировать грядку

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest
Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Лучше всего для озимого чеснока сделать грядку шириной до 1 м и высотой до 25 см . Сам чеснок впоследствии нужно высаживать на расстоянии 8-10 см друг от друга – чем крупнее зубчики, тем больше дистанция. А расстояние между рядками должно составлять 20-25 см.

  • Лайфхак 5. Усадка почвы

Грядку нужно оставить в покое, чтобы земля после перекопки осела. Если дождей прошло мало, следует почву несколько раз полить .

  • Лайфхак 6. Обработка земли

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest
Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

С целью профилактики инфекций и заболеваний чеснока желательно обработать землю раствором медного купороса из расчета на 2 м кв.: 1 ст. ложка на 10 л воды. Этим раствором лейкой поливают всю грядку и затем накрывают пленкой. А перед самой высадкой чеснока по поверхности грунта разбрасывают мочевину из расчета 10-20 г на 1 м кв. и поливают водой.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за яблоней осенью.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Что подарить на День защитника Украины
5 крутых идей
Ищу подарки
Напоминалка
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА РЕТРО-МЕРКУРИЯ ОСТАЛОСЬ
Как себя вести?
Мнение экспертов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок и груш
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
4 - 10 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять