Как поливать деревья осенью для лучшего урожая

От правильного увлажнения почвы и подготовки сада к зимовке зависит, насколько выстоят деревья против заморозков и дадут ли урожай в следующем году.

Как поливать деревья осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Засушливое лето скупо на влагу для растений, и чтобы пополнить запас сил у деревьев, им необходим обильный полив осенью . Тогда они хорошо подготовятся к зимовке, и в будущем году можно рассчитывать на хороший урожай.

Если осенью не слишком много дождей, тогда нужно самостоятельно организовать осенний полив фруктовых деревьев на участке, чтобы они ушли зимовать вдоволь напитанные водой. Это благотворно скажется на состоянии растений, повысит их морозостойкость, уменьшит вымерзание корней при сильных морозах. В противном случае может появиться риск высыхания отдельных веток. А это особенно опасно, если зима суровая, но бесснежная.

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Как поливать деревья осенью: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда поливать деревья

Как поливать деревья осенью / Фото: pinterest

Влагозарядковый полив деревьев производится осенью после сбора урожая и с началом опадания листьев. Оптимальный период для подзимнего полива – с конца октября до середины ноября , до установления устойчивых заморозков. Температура воздуха должна снизиться примерно до 2-3°С тепла . А вот молодые саженцы нуждаются в достаточном количестве воды и летом, и осенью.

Лайфхак 2. Сколько нужно лить воды

Как поливать деревья осенью / Фото: pinterest

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Объемы воды, которые нужно залить под растения, зависят от их размеров и возраста. К примеру, взрослое плодовое дерево 5-летнего возраста потребует от 50 до 100 л воды . А старые деревья нуждаются в объеме воды 60-90 л на квадратный метр проекции кроны.

Почва осенью должна быть увлажнена достаточно глубоко – на 1-1,5 м . Чтобы узнать, насколько обильно поливать грунт, желательно выкопать возле деревьев яму глубиной 30-40 см и взять оттуда горсть земли.

если из грунта получилось сжать плотный и влажный комок – можно обойтись минимальным количеством воды или вообще без полива; если сжатый в ладони ком земли не распадается, но при этом остается сухим – норму полива можно снизить на 30%; если земля со дна ямы рассыпается – поливать нужно в полной мере.

Полив можно осуществить не за один раз, а распределить на 2-3 приема .

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Также не стоит переливать растения, хотя многие специалисты считают, что они не возьмут из почвы больше влаги, чем им нужно.

Лайфхак 3. Способы полива деревьев

Как поливать деревья осенью / Фото: pinterest

Осуществить полив в саду можно разными способами.

если участок ровный и на одном уровне, можно просто оставить шланг под деревом на некоторое время или прокопать поливочные каналы – тогда вода будет поступать по рядам. если сад находится на склоне – оптимально сделать полив дождеванием , тогда вода равномерно усвоится землей. еще один удобный способ – капельный полив .

Лайфхак 4. Когда поливать деревья не нужно

Не стоит поливать осенью деревья, если она находятся на плохо дренированных , плотных, тяжелых почвах и на участках в низинах или там, где высокий уровень стояния грунтовых вод.

Лайфхак 5. Что делать после полива

Как поливать деревья осенью / Фото: pinterest

Когда осенний полив завершен, через несколько дней приствольные круги следует окучить землей с садовым компостом и замульчировать торфом, листьями, соломой или разрыхлить. Рыхлая почва гораздо меньше промерзает вглубь.

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