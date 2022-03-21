Как полоть грядки весной: особенности и советы

Правильный уход за грядками весной обеспечит хороший урожай

Как нужно полоть грядки весной / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Война-войной, но даже она не в состоянии отвлечь заботливых и трудолюбивых украинцев от необходимости работать на своей земле, выращивать плоды, собирать урожай, кормить людей.

Чтобы почва стала более благодатной, ее следует правильно подготовить к посадке. Особенно важно это делать весной, когда она только просыпается от зимней спячки. Как правильно полоть грядки , какие нюансы следует учесть, читайте в нашей статье.

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Главная задача прополки – удалить с участка сорняки , которые убивают посевы и всходы, затеняя их и отнимая влагу и питательные вещества. Также в зарослях сорняков размножаются вредители и распространяются болезни.

Как полоть грядки: лайфхаки

Лайфхак 1. Сроки прополки

Как полоть грядки / Фото: pinterest

Сорняки с завидной регулярностью и упорством появляются на грядках, быстро растут и мешают садовым растениям. Но чем раньше вы возьметесь их уничтожать , тем эффективнее окажутся ваши трудовые затраты. С приходом весны ослабленные за зиму многолетние сорные травы еще не так агрессивны. Им сложнее восстановиться из поврежденного участка корневища. А взошедшие из семян сорняки легче всего удалять до того, как они дорастут 5 см в высоту.

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Лайфхак 2. Частота прополки

Как полоть грядки / Фото: pinterest

Не ленитесь и обязательно проводите прополку каждые 10-14 дней . Чем чаще вы обработаете свой участок, тем с каждым разом все меньше и меньше сорняков будет появляться на грядках. И тем, соответственно, легче будет бороться с сорной травой. Вообще очищение участка нужно проводит в течение всего сезона, чтобы сорняки не ослабляли культурные растения.

Лайфхак 3. Стадия цветения

Как полоть грядки / Фото: pixabay

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Старайтесь не допускать цветение сорняков . Так вы предотвратите появление новой подрастающей армии врага. С видимыми сорняками гораздо легче бороться, чем с их семенами, которые быстро созревают и разлетаются по всей округе. Даже у выдернутых из земли цветущих сорняков семена могут дозреть, попасть в компост и снова оказаться на грядках.

Лайфхак 4. Удаление корней

Как полоть грядки / Фото: pixabay

Мало просто сорвать сорную траву с участка. Важно также удалить ее вместе с корнями, стараясь не оставить ни кусочка корневища у многолетних разновидностей. Потому что через короткое время вам снова придется воевать с восстановившимся растением.

Лайфхак 5. Состояние почвы

Как полоть грядки / Фото: pixabay

Лучше всего полоть сорняки по увлажненной почве. Тогда они легко выходят вместе с корнями, а не обрываются только верхушки.

Лайфхак 6. Инструменты

Как полоть грядки / Фото: pinterest

По большому счету, неважно, какой именно инвентарь вы возьмете для борьбы с этим врагом. Это может быть тяпка, грабли, мотыга, плоскорез или просто руки. Выбор оружия за вами, и он, к счастью, очень разнообразный. Главное – это удаление сорняка с корнем.

Лайфхак 7. Рыхление

Как полоть грядки / Фото: pixabay

Часто прополка грядки включает еще одну немаловажную функцию – рыхление почвы. Это особенно актуально после зимнего сезона, чтобы распушить землю, сделать ее более легкой, добавить воздух. Первый раз рыхлят почву сразу после перекопки или вместо нее применяют глубокое рыхление. Также рыхление избавляет от почвенной корки, которая образуется после поливов и высыханий верхнего слоя почвы.

Лайфхак 8. Куда девать сорняки

Как полоть грядки / Фото: pinterest

Удаленную сорную траву отправляйте в компост – со временем из нее получится отличное удобрение. Главное, как мы уже говорили, чтобы в сорняках еще не было семян, которые дадут всходы в компостной куче и вновь засорят ваш участок.

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