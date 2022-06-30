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СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как получить урожай клубники с помощью дрожжей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 13:10
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Простой лайфхак, который увеличивает и урожай, и размер самих ягод.
Как использовать дрожжи для урожая клубники
Как использовать дрожжи для урожая клубники / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Чтобы получить много вкусных крупных ягод , дачникам приходится постоянно ухаживать за клубникой. Ранее мы уже рассказывали, как правильно обрезать клубнику, и в какие сроки это нужно делать.

Есть интересный лайфхак для повышения урожайности клубники. Многие дачники рекомендуют подкармливать ее дрожжами .

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Дрожжи – это живые микроорганизмы , которые содержат множество минеральных компонентов и биологически активных веществ. Их с успехом используют в качестве удобрения, ускорения роста растений, они помогают лучше усваивать питательные вещества из грунта.

Клубника любит такую подкормку, у нее лучше образуются корни, быстрее наращивается листовая масса, повышается устойчивость к болезням, а главное – увеличивается число цветков и ягод и растет урожайность .

Как использовать дрожжи для урожая клубники

  • Частота подкормок . Чтобы получить заметную пользу от подкормки, оптимально проводить ее 2-3 раза за сезон.
  1. На стадии отрастания новых листьев, когда достаточно прогрелась почва. В этом случае дрожжи стимулируют рост и защищают клубнику от болезней.
  2. В период цветения. Подкормка увеличит количество цветков и завязи ягод.
  3. Уже после уборки урожая. Дрожжи помогут закладке новых цветочных почек и росту молодых корешков.

Не забывайте, что в процессе работы дрожжей грунт обедняется калием и кальцием. А потому между дрожжевыми подкормками важно дополнительно вносить древесную золу.

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  • Как делать дрожжевую подкормку . Подойдут как сырые, так и сухие дрожжи. Подкормки можно делать корневым и внекорневым способом, однако в период цветения и плодоношения опрыскивание листьев не проводят. Имейте в виду, что приготовленный раствор не хранится долго, его используют сразу же. Выполнять подкормки нужно в теплые дни, в утренние или вечерние часы.
  • Рецепт подкормки из сырых дрожжей . Дрожжи нужно измельчить и развести в теплой воде с температурой 25-28°С. Соотношение берется из расчета 2 кг дрожжей на 10 л воды. Раствор оставляют бродить на 1-2 дня. Затем полученную смесь разбавляют примерно в 15 раз и под каждый куст выливают 300-500 мл раствора.
  • Рецепт подкормки из сухих дрожжей . На 10 л теплой воды нужно взять 2 ст. ложки сухих дрожжей и 4 ст. ложки сахара. Смеси дают побродить 2-3 часа. После этго разбавляют раствор в 10 раз и удобряют клубнику с тем же расходом.

Ранее мы рассказывали, что делать с капустой, чтобы вырастить крупные кочаны. Также узнайте, как использовать мыло на огороде.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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