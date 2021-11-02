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Как посадить лещину в саду

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 ноября, 17:05
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Чтобы не покупать дорогостоящий фундук в магазине и на рынке, можно вырастить богатый урожай орехов просто у себя на даче.
Как вырастить лещину в саду
Как вырастить лещину в саду / Фото: Коллаж: Сегодня

Дикий лесной кустарник, дающий вкуснейшие плоды, на самом деле совершенно неприхотлив в выращивании и уходе. Так почему бы не попробовать посадить лещину у себя на участке , чтобы впоследствии собирать фундук прямо на даче?

Но даже такая нетребовательная культура имеет нюансы посадки, выращивания и ухода. Как посадить лещину у себя в саду, читайте наши лайфхаки.

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Как выращивать лещину в саду: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как вырастить саженец

Как вырастить лещину / Фото: pixabay
Как вырастить лещину / Фото: pixabay

Лещину можно вырастить из ореха. Для этого выбирают целые, не поврежденные, здоровые и зрелые орехи . Выбранный посадочный материал на несколько дней помещают в воду или влажный песок, чтобы появились ростки. Затем их высаживают в подготовленные емкости. А после того, как им исполнится 2 года, саженцы можно посадить в открытый грунт.

  • Лайфхак 2. Как подготовить место для лещины

Как вырастить лещину / Фото: pixabay
Как вырастить лещину / Фото: pixabay

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Лещина неприхотлива, и ей практически все равно, где расти. Но все же будет лучше, если вы посадите ее в чернозем , а не чересчур глинистую, песчаную, соленую или заболоченную почву. Можно улучшить грунт, добавив в него песок с перегноем. Также выбирайте для орешника участок, который не затопит весенними талыми водами, чтобы корни не загнили.

  • Лайфхак 3. Посадочная яма для орешника

Саженцы лещины высаживают в землю осенью. Для этого роют яму глубиной 50-60 см и шириной 80 см . В нее насыпают удобрения, компост и почву из-под взрослой лещины. Расстояние между ямами должно составлять от 2 до 4 метров.

  • Лайфхак 4. Полив лещины

Как вырастить лещину / Фото: pixabay
Как вырастить лещину / Фото: pixabay

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Во время роста и цветения орешник поливают 1-2 раза в месяц , начиная с середины весны. В жаркий сезон полив увеличивается. На один куст приходится примерно 40 литров воды . Последний полив должен проходить в ноябре, чтобы растение получило нужное количество влаги на зиму и смогло подготовиться к весне.

  • Лайфхак 5. Удобрение и подкормка

Как вырастить лещину / Фото: pixabay
Как вырастить лещину / Фото: pixabay

Дважды в год желательно проводить подкормку орешника – ранней весной и осенью. Для весенней подкормки на ведро воды берут 15 г аммиачной селитры, 10 г мочевины, 1 кг навоза . Осенью на ведро воды достаточно развести 15 г нитроаммофоски . После того как растение обкопали и увлажнили, его можно замульчировать торфом, опилками или сухой травой слоем примерно 5 см.

  • Лайфхак 6. Подготовка лещины к зиме

Как вырастить лещину / Фото: pixabay
Как вырастить лещину / Фото: pixabay

Взрослым кустам орешника не нужна специальная защита для зимовки. А вот молодые кустарники желательно укрывать мешковиной, лутрасилом или спанбондом , чтобы они легче перенесли сильные морозы.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за яблоней осенью.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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