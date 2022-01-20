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Как правильно обрезать деревья зимой: практичные советы садоводам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 января, 16:54
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Зимой все жизненные процессы в растениях замедляются, и снижается риск травмировать деревья.
Зимняя обрезка деревьев снижает риск нанести вред растениям
Зимняя обрезка деревьев снижает риск нанести вред растениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы не успели выполнить обрезку деревьев осенью, у вас есть возможность сделать это зимой. С помощью обрезки деревьев можно сформировать удобную и здоровую крону , убрать очаги болезней и гнезда вредителей.

В зимней обрезке есть свои преимущества. Дело в том, что именно в этот период растения находятся в состоянии наибольшего покоя, и значительно снижается риск нанести им вред . Ветви без листьев лучше просматриваются и легче заметить все проблемные зоны. Также замедлено развитие патогенных микроорганизмов, что уменьшает риск заражения дерева. Да и древесина легче спиливается, если на дворе небольшой минус.

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Так что, если позволяют погодные условия, сад не занесен снегом и не слишком холодно, не ниже -5, то можете заняться обрезкой именно сейчас – до начала весеннего сокодвижения.

Как проводить обрезку деревьев зимой: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сухие ветки

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

В первую очередь удалите сухие, а также больные ветки и наросты , независимо от того, где они расположены. Всю процедуру важно делать остро заточенными инструментами.

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  • Лайфхак 2. Поросль

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

Срежьте поросль у основания ствола, а также волчки , которые появились из спящих почек, не плодоносят, но загущают крону. Эти ветки отнимают лишние соки у дерева, но не дают пользы.

  • Лайфхак 3. Ветки внутри кроны

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

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Удалите те побеги, которые растут по направлению внутрь кроны . Но следите, чтобы срезать не более четверти от их общего количества. Также спилите перекрещивающиеся и трущиеся ветви.

  • Лайфхак 4. Укорачивание веток

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

Прошлогодние ветки следует укоротить примерно на треть , делая срез над почкой. Эта процедура даст дереву хорошую форму и поможет стимулировать развитие новых плодовых веток.

  • Лайфхак 5. Последовательное удаление веток

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

Если вы хотите омолодить и спилить на дереве не одну, а несколько крупных веток, не делайте этого одновременно. Лучше растянуть процедуру на 2-3 года , чтобы уменьшить стресс для растения.

  • Лайфхак 6. Обработка деревьев

Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash
Как обрезать деревья зимой / Фото: unsplash

Важно, чтобы после обрезки все спилы и срезы подсохли, и в них не развивались бактерии. А потому стоит обработать ветви и стволы специальной бактерицидной пастой, которая не загустеет даже при низких температурах. А весной сделайте сезонную обработку от болезней и вредителей.

Ранее мы рассказывали, как спасти сломанное дерево зимой.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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