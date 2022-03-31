Как правильно обрезать клубнику: советы

Многие дачники уже начинают заниматься обработкой клубничных плантаций на участке.

Как обрезать клубнику / Фото: istockphoto.com, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Чтобы получить вкусный и богатый урожай яркой весенней ягоды, важно правильно и своевременно ухаживать за растениями. Как правильно обрезать клубнику , в какие сроки нужно это делать, что срезать, а что оставлять, узнайте в нашей статье.

С клубники периодически срезаются листья , чтобы омолодить ее, освободить от поврежденных, засохших и больных листьев, уберечь от возможных бактериальных и грибковых заболеваний. Обрезку проводят несколько раз в год, и весной как раз наступают сроки одной из них.

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Как обрезать клубнику: лайфхаки

Лайфхак 1. Весенняя обрезка

Как обрезать клубнику весной / Фото: istockphoto

После продолжительной зимы даже крепкие растения могут пострадать от холодов. Чтобы их оздоровить и добиться сильных зеленых ростков, важно убрать большую часть зеленой массы. Просмотрите кусты клубники на наличие больных, гнилых, поврежденных листьев и аккуратно срежьте их с помощью секатора или острых ножниц , оставляя зеленые листочки и неразвившиеся почки.

Лайфхак 2. Как обрезать кусты после сбора урожая

Как нужно обрезать клубнику летом / Фото: istockphoto

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Оптимальной считается обрезка клубники вскоре после сбора урожая . Летом растения успевают нарастить новую зеленую массу, сформировать цветочные почки на следующий год и накопить питательные вещества. К зиме они становятся крепкими, подготовленными и легче переносят холодное время года.

Лайфхак 3. Обрезка клубники осенью

Подготовка клубники к зиме / Фото: unsplash

Готовя клубнику к зимовке, важно не переусердствовать и срезать лишь засохшие и поврежденные листья, оставляя здоровые, потому что лишенные естественной защиты растения хуже переносят морозы. Делают такую обрезку задолго до холодов. А после нее грядку мульчируют соломой, скошенной травой или торфом.

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Лайфхак 4. Удаление листьев с участка

Как ухаживать за клубникой / Фото: istockphoto

Срезанные листья не бросайте возле кустов или между грядками, потому что на них остаются перезимовавшие вредители. Относите все в компостную кучу. Пораженные вредителями или болезнями кусты клубники полностью удалите с корнем и сожгите, а место на грядке обработайте розовым раствором марганцовки.

Лайфхак 5. Обработка клубники

Подкормка и обработка кустов / Фото: unsplash

После удаления лишних листьев прорыхлите междурядья на глубину 3-5 см и полейте грядки. Также постриженные кусты желательно подкормить слабым раствором коровяка в пропорции 1:10 или птичьего помета – 1:20, а затем обработать золой.

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