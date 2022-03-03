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Как правильно обрезать малину, чтобы получить хороший урожай

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 марта, 16:29
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Срезать нужно подмерзлые, засохшие побеги. Это поможет разбудить почки растения, что обеспечит хороший урожай
Как правильно обрезать малину весной
Как правильно обрезать малину весной / Фото: Коллаж: Сегодня

Малина – полезная, любимая многими ягода. Растение капризное и требует нескольких обрезаний в течение года. Это касается почти всех кустарников и деревьев. О том, как обрезать яблони, узнаете здесь.

Как правильно обрезать малину весной

Обязательно обрезаются двухлетние растения. Это нужно сделать через несколько дней после того, как сошел снег.

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Внимательно осмотрите каждый куст и обрежьте все подмерзшие побеги, а также те, который обломались.

Очень важно срезать верхушки хороших побегов до здоровой почки.

Также нужно обрезать все побеги, которые отплодоносили. Они не будут затенять солнце и забирать полезные вещества, которые очень нужны молодым побегам. Боковые ветки будут лучше и быстрее расти.

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На однолетнем приросте нужно обрезать верхушки до 15 сантиметров.

Рекомендуют также оставлять высоту куста не выше полтора метра. Это прежде всего для удобства. Вам не придется при сборе урожая нагибать ветки.

Все обрезки нужно собрать и обязательно сжечь, не оставлять в малиннике.

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По материалам Sad-ogorod.in.ua.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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