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Как правильно пересаживать растения летом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 июня, 17:36
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В жаркую погоду растения испытывают дополнительный стресс от пересадки.
Как правильно пересаживать растения
Как правильно пересаживать растения / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Лето – не лучший период для пересадки цветов в саду или других растений. Это слишком жаркое время года, и любые манипуляции над цветами могут закончиться стрессом для них, увяданием и соответственно – стрессом для самого садовода.

Но иногда возникают ситуации, когда нужно переместить цветок с места на место, к примеру, формируя клумбу, или рассадить растение. Как провести процедуру пересадки в жару , чтобы минимизировать шок у растения, читайте в нашей статье.

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Как пересаживать растения летом: лайфхаки

  • Подготовка . Перед тем, как выкопать растение, примерно за день, обильно полейте его, причем полностью, а не только корни. Листья и остальные части растения будут наполнены влагой во время пересадки.
    Обильно полейте растение / Фото: unsplash
    Обильно полейте растение / Фото: unsplash
  • Время пересадки . Выкапывать, а также пересаживать цветок желательно в вечернее время или же, когда небо затянуто облаками, чтобы избежать прямых палящих солнечных лучей.
  • Полив . Непосредственно перед выкапыванием или выниманием из контейнера растение снова следует хорошенько полить. Таким образом, земляной ком лучше намокнет, и почва прилипнет к корням. Также полейте подготовленную ямку, куда затем поместите растение.
  • Корни растения . Важно оберегать корни от воздействия прямых лучей солнца, жары и ветра. Поэтому пересаживать лучше каждое растение поодиночке, от начала и до конца, а не выкапывать все вместе. Так корни будут меньшее количество времени находиться вне грунта.
    Корни при пересадке должны быть в земле / Фото: unsplash
    Корни при пересадке должны быть в земле / Фото: unsplash
  • Яма . Растение с корнями аккуратно установите в подготовленную и залитую до половины водой яму. Придерживая растение ровно, заполните яму землей, чтобы она осела на корнях. Затем мягко утрамбуйте грунт вокруг растения.
  • Уход . Посаженное растение следует еще раз полностью полить – от макушки до корней. Также желательно на несколько дней прикрыть его тентом от прямых солнечных лучей. Важно следить за состоянием пересаженного цветка, чтобы оно не увяло, регулярно поливать его 1-2 раза в день в утреннее и вечернее время.
    Ухаживайте за пересаженным растением / Фото: unsplash
    Ухаживайте за пересаженным растением / Фото: unsplash

Ранее мы делились идеей, как использовать старое ведро на участке. А еще рассказывали, какие культурные растения хуже и опаснее сорняков.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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