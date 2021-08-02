Как правильно собирать урожай ягод и фруктов

Абрикосы откручивают, виноград срезают, а клубнику щипают – как еще собирают ягоды и фрукты

Как правильно собирать ягоды и фрукты

Мы уже рассказывали вам о замечательных приспособлениях, благодаря которым в разы облегчается сбор урожая. Но даже такая очевидная работа, как сорвать яблоко с ветки или малину с куста имеет свои нюансы. Как это делать правильно? Читайте в нашей статье.

А если вы собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Как собирать ягоды и фрукты: лайфхаки

Лайфхак 1. Как собирать смородину

Как только красная, розовая и белая смородина достигают стадии спелости, их массово снимают с кустов. Срывают урожай прямо с кисточками, прищипывая ножку у места крепления к ветке. А вот черную смородину собирают в основном по отдельности ягодами, причем, в несколько этапов – через 7-10 дней.

Лайфхак 2. Как собирать малину

Малина спеет не за один раз, а постепенно. Поэтому ее собирают каждые 2-3 дня в течение долгого периода. Лучше всего это делать ранним утром или вечером, но обязательно без росы. Чаще всего ягоды снимаются без плодоножек, легким надавливанием на плоды. Малина очень нежная, поэтому ее лучше помещать в небольшие корзинки не слишком толстым слоем.

Лайфхак 3. Как срывается крыжовник

Крыжовник срывают отдельными ягодами. В зависимости от сорта его можно собирать в разном периоде зрелости. Ягоды с тонкой шкуркой укладывают в тару не более 3 кг, а толстокожие ягоды выдерживают давление до 10 кг.

Лайфхак 4. Сбор черешни

Рвать спелую черешню следует аккуратно, не повреждая букетные веточки. Иначе в следующем году урожай будет хуже. При этом многие собирают ягоды именно с плодоножкой – так урожай хранится дольше. Также есть рекомендация срезать плодоножку черешни ножницами, но имейте в виду, что, подсыхая, острые края веточек могут протыкать и портить ягоды.

Лайфхак 5. Как собирать яблоки, груши, айву

Все эти плоды нужно снимать, захватывая всей рукой и поворачивая снизу вверх, нажав указательным пальцем на место соединения с веткой. Так они меньше повреждаются и максимально сохраняется слой воскового налета на плодах, который обеспечивает их длительное хранение.

Лайфхак 6. Как правильно срывать абрикосы, персики, сливы

Поспевшие плоды при нажатии можно повредить, а потому для лучшей сохранности их желательно также захватывать всей рукой, причем работать лучше в перчатках. Плоды как бы проворачивают вокруг своей оси и отламывают от веточки.

Лайфхак 7. Как собирать виноград

Виноград собирают гроздьями, причем их не отрывают от лозы, а срезают секатором или ножницами. Последующее хранения винограда зависит от состояния воскового налета на ягодах, который желательно как можно меньше трогать. Перезревший виноград, который сыплется с грон, сразу же пускают на переработку.

Лайфхак 8. Сбор клубники

Клубнику собирают по мере ее созревания в течение длительного периода. Для перевозки и хранения нежные ягоды не срывают без хвостиков, а отщипывают ногтями вместе с плодоножкой.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы публиковали креативные лайфхаки, как использовать старые деревья на даче.