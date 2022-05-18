Как правильно выбирать рассаду: полезные советы

На что важно обратить внимание при покупке рассады

Как выбрать рассаду / Фото: Unsplash

Выбор и покупка рассады волнует многих дачников, которые не выращивают ее самостоятельно, но при этом хотят получить хороший урожай и вкусные плоды.

Как купить рассаду хорошего качества ? На что обратить внимание, чтобы не промахнуться с выбором нужного сорта и здоровых растений? Как не обмануться на уловки продавцов? На эти и другие вопросы читайте ответы в нашей статье.

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Где покупать рассаду

Оптимально приобретать рассаду в специализированных магазинах . Здесь вы не только получите гарантированный материал для будущего урожая, но также и ответы на интересующие вас вопросы о высадке и уходе за растениями. Также хороший вариант – купить рассаду у проверенных продавцов, лично вами или по рекомендации знакомых. Но вот приобретение растений на рынке может иметь подводные камни.

Внешний вид растений

Как выглядит здоровая рассада / Фото: unsplash

Внимательно осмотрите рассаду . Она должна быть коренастой и сильной. Листья должны быть хорошо развитыми, свежими, зелеными, равномерно окрашенными. Слишком темные листья говорят о перекорме азотом. Если листочки скрученные, на них есть пятна или белесоватый налет – значит, перед вами экземпляры плохого качества или же вообще нездоровые растения. Также рассада не должна быть слишком длинной и вытянутой.

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Переросшая рассада

Не стоит поддаваться соблазну купить рассаду с заметно большими и красивыми листьями . Сравните ее с другими такими же растениями по соседству – они должны выглядеть примерно одинаково. Иначе есть риск получить переросшую рассаду – ее корневой системе в стаканчиках уже не хватает питания. Такую уже поздно высаживать, она будет плохо приживаться и расти.

Какие растения плохо приживаются через рассаду

Есть культуры, которые можно вырастить в виде рассады, но они плохо относятся к пересадке . К ним относятся: огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, тыква. Высаживать их нужно, аккуратно вынимая из контейнера только с комом земли. Будьте готовы к тому, что малейшее повреждение корневой системы приведет к плохой приживаемости и низкому урожаю.

Упаковка рассады в емкости

Для того, чтобы рассада лучше приживалась, оптимально, чтобы она была в отдельной емкости . Это могут быть стаканчики, горшочки, полиэтиленовые мешочки и т.д. В этом случае корневая система саженцев меньше травмируется при пересадке. Признаком изолированной рассады будет толстый негнущийся стебель и сильный корень.

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Открытые корни

Открытая и закрытая рассада / Фото: unsplash

Рассаду могут продавать без вазонов, если ее выращивали в общей для всех саженцев емкости. В этом случае важно, чтобы корни не были оголенными, а находились в земле или имели земляной ком. Корни без земли могут травмироваться или пересыхать, что плохо отразится на дальнейшем росте. А земля на корешках рассады должна быть свежей, влажной, но не мокрой, легко осыпаться крупинками при встряхивании.

Высота растений

Высота рассады помидоров, болгарского перца, баклажанов должна быть 25-30 см. У капусты стебель составляет 15-20 см. Выровненная по размерам , коренастая рассада говорит о том, что растения выращивались правильно с соблюдением требований к питанию, поливу, освещению, температуры.

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