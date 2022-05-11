Как применять золу на огороде

Удобрение, стимулятор роста, нейтрализатор почвы и даже защита от вредителей.

Как использовать золу на участке / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ценный натуральный компонент для роста, защиты и развития растений находится прямо у вас под ногами – это зола. Мы расскажем вам, чем полезна зола и как ее можно применять в саду и огороде.

Зола получается после сжигания растительных остатков и содержит в себе калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, серу, кремний, бор, марганец и множество других полезных макро- и микроэлементов, которые легко усваиваются растениями.

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Как использовать золу в виде удобрения

Из золы получается отличное удобрение / Фото: pinterest

Наибольшее количество полезных веществ содержится в золе после сжигания лиственных и хвойных деревьев, соломы хлебных злаков, стеблей подсолнечника.

Для улучшения качества почвы золу можно вносить вместе с торфом, перепревшим навозом, компостом.

золу можно вносить вместе с торфом, перепревшим навозом, компостом. Также золу удобно использовать для жидкой подкормки посадок весной и летом в виде водного раствора из расчета 2 стакана порошка на 10 л воды. Этим раствором поливают грядки, клумбы, газоны.

посадок весной и летом в виде водного раствора из расчета 2 стакана порошка на 10 л воды. Этим раствором поливают грядки, клумбы, газоны. Для сухой подкормки золу насыпают в посадочные ямы – в среднем 3/4 стакана на 1 кв. м земли.

Как нейтрализовать почву золой

Порошок после сгоревшей органики, особенно торфа – хорошая альтернатива извести , которая гасит излишнюю кислотность почвы, нейтрализуя ее рН. Для этих целей золу лучше вносить в почву осенью из расчета 3 стакана на 1 кв. м и хорошенько разрыхлить граблями. Таким образом, зола перемешается с верхним слоем почвы, и ее не сдует ветром.

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Как применять золу против вредителей

Зола борется с вредителями / Фото: pinterest

Использование порошка в чистом виде, в смеси с табачной пылью или же водные настои золы эффективны в борьбе с грибковыми заболеваниями и против различных вредителей : муравьев, слизней, колорадских жуков, капустной и луковой мухой, земляных блошек и др.

Сухим порошком посыпают места скопления вредителей на участке из расчета 2 стакана на 1 кв. м.

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А для обработки растений от болезней готовят мыльно-зольный раствор: 3 кг мелкой просеянной золы заливают 10 л горячей воды, настаивают под крышкой два дня и процеживают. Затем в 500 мл горячей воды растворяют 40 г дегтярного или хозяйственного мыла, смешивают с настоем золы и опрыскивают культуры.

Как стимулировать золой рост растений

Зольный настой с успехом применяют для предпосевной обработки семян . Для этого в 1 л воды разводят 20 г золы, оставляют настаиваться под крышкой на один день, а затем процеживают. В этом стимуляторе роста можно замачивать семена томатов, огурцов, баклажанов, а также обрабатывать клубни и луковицы.

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.