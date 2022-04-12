Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Белая тюль

Храним цветную капусту

Клумбы для цветов

Замена колеса

Садим чеснок

Продукты для уборки
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как просто и красиво защитить огород от вредителей: цветочные лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Есть много растений, которые отпугнут вредных насекомых от вашего урожая

Чтобы собрать хороший урожай на своем огороде, нужно много чего сделать: ухаживать за рассадой, проверить почву на кислотность, удобрять грунт.

Но даже этого недостаточно, потому что всегда найдутся желающие воспользоваться плодами ваших трудов. Речь о насекомых-вредителях, которые полчищами населяют участок и могут лишить вас урожая на разных этапах созревания плодов.

Реклама

Как с ними бороться? Мы уже делились с вами простыми и дешевыми лайфхаками, как избавиться от вредителей на приусадебном участке. А сейчас расскажем о самом природном и красивом методе отпугивания нежелательных гостей.

Есть растения, которых на дух не переносят многие насекомые. Одни из них используются как лекарственные, другие просто красиво цветут и украшают сад. Узнайте, какие цветы можно высадить на своем участке, чтобы вредители надолго его покинули.

Самые популярные растения в борьбе с вредителями

  • Бархатцы

Бархатцы
Бархатцы / Фото: Pixabay

Реклама

Эти яркие веселые оранжевые цветы совершенно неприхотливы в уходе. Их достаточно просто посеять весной в открытый грунт, а дальше они способны распространяться самосевом. Единственное, их нельзя высаживать рядом с бобовыми, потому что они выделяют особое вещество, угнетающее рост этих культур. Бархатцы имеют характерный аромат, который отпугивает насекомых. Эти цветы отлично борются с проволочником и нематодами, которые портят картофель. Также бархатцы хорошо высаживать по соседству с земляникой, огурцами, луком. Они спасают эти растения от долгоносика, тли, луковой мушки, муравьев, белокрылки.

  • Календула

Календула
Календула / Фото: Pixabay

Ноготки или календулу многие путают с бархатцами. Но это только до тех пор, пока не увидят оба цветка рядом. Это красивое и непритязательное лекарственное растение очень популярно среди дачников, потому что является еще и инсектицидом. Календула эффективно борется с такими вредителями, как колорадский жук, нематода, клещи, тля. А еще календула привлекает божью коровку, которая также уничтожает тлю. Ее принято садить вдоль овощей и ягод. Однако не стоит располагать календулу рядом с арбузами, дынями и кукурузой, потому что растение препятствует образованию завязи плодов.

Реклама
  • Пиретрум

Пиретрум
Пиретрум / Фото: Pixabay

Эти цветы похожи на разноцветные ромашки большого размера. Они очень красиво смотрятся на клумбе. На самом деле пиретрум – персидская ромашка. Эти многолетники не требуют ежегодной высадки, да и в уходе они совершенно не требовательны. Их польза заключается в том, что плантации цветов отлично отпугивают разнообразных вредителей: блох, клещей, комаров и муравьев. Потому садоводы часто селят персидскую ромашку рядом с садово-огородными культурами.

  • Настурция

Настурция
Настурция / Фото: Pixabay

Нарядные изящные цветы не только украшают грядки возле овощей и ягод, но еще и с успехом борются с вредными насекомыми. Настурция считается особенно эффективной против белокрылки, тли, капустницы.

  • Пижма

Пижма
Пижма / Фото: Pixabay

Этот цветок – всего лишь сорняк, но благодаря трудам селекторов появились и красивоцветущие сорта, которые украшают клумбы и при этом не потеряли свою силу против насекомых вредителей. Пижма очень неприхотлива в уходе. Ее хорошо высаживать недалеко от дома, возле веранды и беседок, а также в саду и огороде. Резкий аромат этих цветов совершенно не любят блохи, мухи, комары, клещи, а еще колорадские жуки, тля.

Ранее мы рассказывали, как сажать чеснок весной: советы дачникам.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Just do it
Дачный календарь на апрель
Благоприятные дни
Лунный календарь на неделю
11 — 17 апреля
Влияние на жизнь
С ними бывает непросто
Гордые знаки зодиака
Козерог
Козерог
Лев
Лев
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять