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Как размножать растения: популярные способы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 февраля, 16:56
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Новые побеги и растения можно легко получить из листьев, черенков, отводок и усов.
Как размножать растения разными способами
Как размножать растения разными способами / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как из косточки можно вырастить экзотику на подоконнике. Но многие растения легко размножаются и другими способами , а не только из семян.

Как можно размножать растения и получить побеги, готовые к высадке, читайте в нашей статье.

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Как размножать растения: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Черенки

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

Желательно выбрать на растении самый сильный и здоровый отросток длиной 6-7 см . Сделайте срез острым ножом чуть ниже листьев. Поместите черенок в воду или грунт. Сделайте посадку одновременно нескольких черенков, потому что не все из них могут прижиться. Далее важно поддерживать высокую влажность воздуха, температуру примерно 18°С и не держать растение под прямыми солнечными лучами. После появления корней черенок высаживается в почву.

  • Лайфхак 2. Листья

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

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Аналогично черенкованию в воду можно опустить лист и дождаться появления корней. Срежьте с растения самый крупный и мясистый листик . Он должен выглядеть свежим, здоровым, без повреждений. Срез черенка делается поперечный. В воду следует опустить черенок, а не весь лист. Важно следить за водой и не допускать загнивания.

  • Лайфхак 3. Отводки

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

Для такого способа размножения у растения выбираются сильные побеги, а затем опускаются и придавливаются в землю с помощью проволоки в соседнем горшке. Чтобы ускорить процесс появления корней, предварительно перед придавливанием на побеге делают надрез. А полностью отрезать его от взрослого растения можно после полного укоренения.

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  • Лайфхак 4. Отпрыски

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

Отпрыски – это боковые побеги растений . Их срезают максимально близко к родительскому растению, чтобы на них также была часть корня. А затем отсаживают от основного растения, когда они достигают 1/3 его размера.

  • Лайфхак 5. Усы

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

Если у растения появляются стрелки-усы, которые тянутся к земле и укореняются сами, образуя молодые растения, его размножают подобно клубнике . Когда усик дает корень, его можно смело обрезать и отсаживать в другой горшок.

  • Лайфхак 6. Воздушные отводки

Как размножать растения / Фото: pinterest
Как размножать растения / Фото: pinterest

Если растение имеет вид старого, у него длинные стебли и практически нет листьев, подойдет способ воздушной отводки. Для этого нужно выбрать оптимальную высоту и аккуратно надрезать стебель вкруговую , удаляя с него кору шириной примерно 2 см. Обернуть это место полиэтиленовой пленкой или закрепить вокруг стебля пластиковый стаканчик, наполненный грунтом. Важно поддерживать высокую влажность. Примерно через 2 недели на этом месте появятся корни. После этого можно срезать росток и посадить в землю.

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.

Ольга Козачок
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