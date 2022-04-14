Как рыхлить почву на огороде после дождя

В рыхлой почве, обогащенной воздухом, растения лучше растут и дают больший урожай.

Рыхление на огороде после дождя / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня, [email protected]

Растения нуждаются в регулярном поливе. Они лучше растут, развиваются и в результате дают хороший урожай .

Однако после затяжных дождей и последующего высыхания верхний слой грунта уплотняется и покрывается коркой, через которую к корням не проходит воздух. Вода внутри застаивается и приводит к гниению. Особенно такая сухая корка вредна весной для молодых и слабых всходов. Также страдают растения на глинистых почвах.

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Поэтому после дождя важно проводить рыхление . Как это правильно делать, узнайте в нашей статье.

Как рыхлить почву после дождя: лайфхаки

Лайфхак 1. Сроки рыхления

Рыхлить нужно, когда на земле появляется корка / Фото: pixabay

Если прошел ливень, и на огороде стоит болото, то понятно, что в лужах работать не получится. Рыхление необходимо проводить на следующий день после полива или дождя , когда почва полностью еще не просохла, но уже появляется корка.

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Лайфхак 2. Частота работ

Все зависит от погоды . Бывают сезоны, когда дачникам приходится проводить рыхление 3-7 раз еще до появления всходов. В этом случае большую пользу приносят маячные посевы, которые быстро всходят – редис, салат и другие.

Лайфхак 3. Где нужно рыхлить

Почву рыхлят в междурядиях / Фото: pixabay

До появления всходов рыхление делают между рядками посадок и на небольшой глубине, примерно 3-5 см. Затем рыхление уже сочетают с прополкой сорняков, для чего возле столовых корнеплодов углубляются в почву на 4-5 см, а по мере роста – на глубину до 10-15 см. На грядках возле огурцов, капусты, помидоров, по мере их роста, глубину рыхления постепенно уменьшают и отступают от стеблей дальше, чтобы не нарушить корни.

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Лайфхак 4. Инвентарь

Выбирайте удобный инвентарь для рыхления / Фото: pixabay

Для рыхления используют легкие инструменты , которыми удобно работать на небольшой глубине. Важно не повредить корни. Вы по своему усмотрению можете выбрать, что вам удобнее: культиватор, плоскорез, тяпка, лапка, грабельки и т.д.

Лайфхак 5. Траншеи

Выройте траншеи для стока лишней воды / Фото: pinterest

Если грядки расположены в низинах, они часто затапливаются водой, и спасти растения намного сложнее. Поэтому между рядками полезно выкопать траншеи для отвода жидкости , по которым вода будет стекать с участка.

Лайфхак 6. Мульчирование

Рыхление – процесс достаточно трудоемкий. Чтобы избежать частого рыхления, применяют мульчирование почвы .

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