Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котов

Храним лук

Гладиолус на даче

Stop муравьям

Защищаем огород

Сушим волосы без фена
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как рыхлить почву на огороде после дождя

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 15:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рыхлой почве, обогащенной воздухом, растения лучше растут и дают больший урожай.
Рыхление на огороде после дождя
Рыхление на огороде после дождя / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня, [email protected]

Растения нуждаются в регулярном поливе. Они лучше растут, развиваются и в результате дают хороший урожай .

Однако после затяжных дождей и последующего высыхания верхний слой грунта уплотняется и покрывается коркой, через которую к корням не проходит воздух. Вода внутри застаивается и приводит к гниению. Особенно такая сухая корка вредна весной для молодых и слабых всходов. Также страдают растения на глинистых почвах.

Реклама

Поэтому после дождя важно проводить рыхление . Как это правильно делать, узнайте в нашей статье.

Как рыхлить почву после дождя: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сроки рыхления

Рыхлить нужно, когда на земле появляется корка / Фото: pixabay
Рыхлить нужно, когда на земле появляется корка / Фото: pixabay

Если прошел ливень, и на огороде стоит болото, то понятно, что в лужах работать не получится. Рыхление необходимо проводить на следующий день после полива или дождя , когда почва полностью еще не просохла, но уже появляется корка.

Реклама
  • Лайфхак 2. Частота работ

Все зависит от погоды . Бывают сезоны, когда дачникам приходится проводить рыхление 3-7 раз еще до появления всходов. В этом случае большую пользу приносят маячные посевы, которые быстро всходят – редис, салат и другие.

  • Лайфхак 3. Где нужно рыхлить

Почву рыхлят в междурядиях / Фото: pixabay
Почву рыхлят в междурядиях / Фото: pixabay

До появления всходов рыхление делают между рядками посадок и на небольшой глубине, примерно 3-5 см. Затем рыхление уже сочетают с прополкой сорняков, для чего возле столовых корнеплодов углубляются в почву на 4-5 см, а по мере роста – на глубину до 10-15 см. На грядках возле огурцов, капусты, помидоров, по мере их роста, глубину рыхления постепенно уменьшают и отступают от стеблей дальше, чтобы не нарушить корни.

Реклама
  • Лайфхак 4. Инвентарь

Выбирайте удобный инвентарь для рыхления / Фото: pixabay
Выбирайте удобный инвентарь для рыхления / Фото: pixabay

Для рыхления используют легкие инструменты , которыми удобно работать на небольшой глубине. Важно не повредить корни. Вы по своему усмотрению можете выбрать, что вам удобнее: культиватор, плоскорез, тяпка, лапка, грабельки и т.д.

  • Лайфхак 5. Траншеи

Выройте траншеи для стока лишней воды / Фото: pinterest
Выройте траншеи для стока лишней воды / Фото: pinterest

Если грядки расположены в низинах, они часто затапливаются водой, и спасти растения намного сложнее. Поэтому между рядками полезно выкопать траншеи для отвода жидкости , по которым вода будет стекать с участка.

  • Лайфхак 6. Мульчирование

Рыхление – процесс достаточно трудоемкий. Чтобы избежать частого рыхления, применяют мульчирование почвы .

Ранее мы рассказывали, как сажать чеснок весной: советы дачникам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Just do it
Дачный календарь на апрель
Благоприятные дни
Лайфхак недели
Как снять кожу с рыбы
Узнать
Лунный календарь на неделю
11 — 17 апреля
Влияние на жизнь
С ними бывает непросто
Гордые знаки зодиака
Козерог
Козерог
Лев
Лев
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять