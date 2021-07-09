Как садить растения по знакам зодиака: астрологические лайфхаки

Корнеплоды, ягоды, фрукты и цветы лучше высаживать в разные лунные дни, чтобы они хорошо росли и давали богатый урожай.

Как Луна влияет на растения / Фото: Unsplash

Луна влияет не только на человека, но и на растения. Различные ее фазы, а также знаки зодиака, в которые она переходит, по-своему воздействуют на ту или иную культуру.

Мало просто поливать и удобрять огород. Важно также следить за состоянием Луны и садить растения в определенные лунные дни, тогда они не будут болеть, зато будут лучше расти и плодоносить, давая отличный урожай.

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Запомнить влияние Луны совсем несложно. Растущая Луна наблюдается две недели, с момента новолуния и до полнолуния. В это время, подобно морским приливам, соки в растениях устремляются вверх. На растущую Луну неблагоприятны пересадки. Убывающая Луна наступает с момента полнолуния и до новолуния. Тогда, наоборот, соки сосредоточены в корнях, и в это время можно пересаживать растения.

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Как садить растения по знакам зодиака: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда садить листовые растения

Когда Луна находится под влиянием водяных знаков зодиака Рак, Скорпион, Рыбы – благоприятно высаживать листовые культуры: капусту, в т.ч. декоративную; луки на зелень, мангольд, пряные травы, петрушку, сельдерей, базилик, люцерну, салаты, окопник, ревень, спаржу, шпинат, все декоративнолистные, травянистые, газонные травы.

Лайфхак 2. Когда садить корнеплоды

Когда Луна находится под влиянием земляных знаков зодиака Телец, Дева, Козерог – можно садить картофель, корневые сельдерей и петрушку, лук на репку, морковь, пастернак, редис, редьку, репу, свеклу, топинамбур, хрен, черный корень, чеснок и др.

Лайфхак 3. Когда садить плодово-ягодные и зерновые растения

Если Луна расположена в огненных знаках зодиака Овен, Лев, Стрелец – хорошо высаживать арбузы, тыквы, баклажаны, дыни, огурцы, патиссоны, помидоры, перец, кабачки, бобы, горох, фасоль, чечевицу, соя, кукурузу, зерновые, абрикос, вишню, черешню, грушу, персик, сливу, виноград, яблоню, рябину, орешник, ежевику, крыжовник, малину, смородину, землянику и др.

Лайфхак 4. Когда садить цветочные растения

Расположение Луны в воздушных знаках зодиака Близнецы, Весы, Водолей – помогает лучше расти артишоку, брокколи, подсолнечнику, льну, декоративному луку, лаванде, розам, ромашке, всем красивоцветущим растениям.

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