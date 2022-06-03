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Как сделать, чтобы земля не прилипала к лопате: лайфхаки для дачников

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 июня, 15:06
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Комья земли на металле задерживают и утяжеляют без того нелегкую работу на огороде. Решить эту проблему поможет обыкновенная заточка инвентаря.
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

У многих хозяев наверняка возникает ситуация, когда вскапывание огорода превращается в настоящую пытку. Комья земли вместо того, чтобы отскакивать от лопаты в нужном направлении, наоборот, налипают на нее с неимоверным усердием. Приходится поминутно останавливаться и очищать металл.

При этом раньше с лопатой не наблюдалось таких проблем. Но каждый инструмент имеет свойство снашиваться, приходить в негодность и даже ломаться. На самом деле эта проблема не настолько серьезная, и ее решение достаточно простое. Читайте в нашей статье, что можно сделать, чтобы земля не мешала лопате обрабатывать себя.

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О хорошей работе на огороде иногда говорят: "лопата вошла в землю, как нож в масло". В этом и кроется решение проблемы: лопату нужно периодически обрабатывать так, чтобы минимизировать ее трение с грунтом. Даже несколько песчинок, задержавшихся на лезвии, постепенно приводят к тому, что на них налипает земля, особенно если это глинистая почва или качественный жирный чернозем.

Как сделать, чтобы земля не прилипала к лопате: лайфхаки

1. Заточите лопату болгаркой

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Как заточить лопату болгаркой
Как заточить лопату болгаркой / Фото: Pinterest

Лучше всего точить инструмент при помощи болгарки с подходящим диском или электрического наждака. Важно не только вернуть остроту ее лезвию, но и пройтись по всей металлической поверхности лопаты, убрав все зазубрины, шероховатости и царапины. Ведь именно они являются проблемным местом, куда прилипает земля. При использовании болгарки заточка лопаты занимает 5-10 минут.

2. Обработайте лопату напильником

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Что сделать, чтобы земля не липла к лопате
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: Pinterest

Преимущество этого метода в том, что кромка получится гораздо ровнее, чем после работы электроинструмента. К тому же заточка вручную не перегревает металл и не меняет его физико-механические свойства. А это, в свою очередь, отражается на залипании земли на лопате

3. Поможет куча песка

Как правильно точить лопату
Как правильно точить лопату / Фото: Unsplash

Если под рукой нет ни электричества, ни заточного инструмента, а прилипшая земля мешает работать, вас на время выручит куча песка или мелкого гравия. Достаточно несколько раз вогнать лопату в сыпучий материал – лезвие очистится от грязи, отшлифуется и даже немного заточится.

Ранее мы публиковали лайфхаки, как с пользой использовать сорняки на огороде.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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