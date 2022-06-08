Как сделать компост самостоятельно: советы дачникам

Правильный компост обходится дешево, готовится несложно, но есть нюансы в его изготовлении.

Чтобы подкормить растения и обогатить скудную почву полезными веществами, используется компост. Это ценное органическое удобрение, которое можно изготовить в домашних (а точнее, садовых) условиях из отходов.

Многие люди считают, что сделать компост очень просто . Но даже такой процесс, как переработка мусора требует определенных знаний и навыков.

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Правильно приготовленный компост улучшает структуру почвы, даст возможность восстановить ее жизненные силы, увеличить плодородие.

Что можно класть в компост

Что кладут в компост / Фото: unsplash

Компоненты компоста условно делятся на две группы.

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1. Зеленая масса или азотистые компоненты , которые поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс:

навоз и птичий помет,

скошенная трава,

плотные стебли растений,

зеленые сорняки,

овощные и фруктовые отходы.

2. Коричневая масса или углеродистые компоненты , которые включают много клетчатки и являются пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами:

солома,

опавшая листва,

бумага и картон,

измельченная древесина и стружка,

кора деревьев,

обрезки ветвей.

При создании компостной кучи желательно, чтобы зеленые и коричневые слои чередовались друг с другом . За счет этого будет нужный приток кислорода, что ускорит процесс компостирования, и готовое удобрение будет с хорошей текстурой.

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Что нельзя добавлять в компост

овощи и фрукты после термической обработки;

кожуру от цитрусовых;

больные растения;

многолетние и обсемененные сорняки;

семена и косточки фруктов;

толстые куски древесины и крупные древесные отходы;

мелованную глянцевую бумагу;

синтетические ткани и пластмассу, стекло;

крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.

Как правильно готовить компост

Как готовить компост / Фото: unsplash

Каждый пласт отходов должен быть 30-50 см. Чем толще слои , тем дольше будет проходить процесс гниения. Каждый слой компостируемого материала желательно присыпать землей слоем 5-10 см. Затем снова кладется слой ингредиентов компоста. Верхний слой присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы.

Чем больше используется разных видов органических отходов , тем выше будет качество готового компоста.

В компостной куче важно поддерживать достаточный уровень влажности – примерно 45-70% и температуры – около 28-35°С . В сухую и жаркую погоду смесь нужно поливать, а при избыточном количестве дождей кучу нужно постоянно перелопачивать.

Желательно компост периодически перемешивать . Когда слои перемешиваются, масса лучше обогащается кислородом, разложение происходит быстрее.

Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить компостную кучу раствором птичьего помета или коровяка .

Как определить готовность компоста

Как понять, что компост созрел / Фото: unsplash

Примерные сроки вызревания компоста – 6-9 месяцев .

Компостная масса должна быть практически однородной, рассыпчатой, влажной, темной по цвету. Главный признак готовности – зрелый компост должен иметь приятный запах лесной земли .

Где готовить компост

Для приготовления удобрения используется компостный ящик или компостная яма . В них влажность и температура воздуха постоянные, а потому процесс перегнивания органических отходов происходит быстрее.

Оптимальные габариты компостной ямы – 1,5×2 м, глубина – примерно 1 м.

Компостную кучу можно разместить и на поверхности земли. Она должна быть хорошо проветриваемой, влажной и не слишком большой – примерно 1 м у основания и высота – 1-1,2 м.

Размещают компостную яму или кучу в дальнем углу участка, желательно в полутени. Не стоит располагать компостник возле деревьев, потому что их корни высосут из него все полезные вещества.

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