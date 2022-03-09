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Как сделать контейнеры и горшочки для семян и рассады из подручных средств

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 марта, 15:33
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Самые простые и экономные варианты горшочков для рассады можно сделать практически из мусора
Практичные контейнеры для семян и рассады из подручных средств
Практичные контейнеры для семян и рассады из подручных средств / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

На старте весеннего сезона дач и огородов многих интересует вопрос, как сэкономить на высадке рассады, ведь специальные контейнеры стоят недешево, к тому же их нужно много.

Есть множество интересных и даже неожиданных идей, как сделать подобные емкости из подручных средств – буквально из того, что просто идет в мусор. Читайте советы, как самим сделать самые дешевые и практичные стаканчики для рассады.

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Как сделать контейнеры для рассады: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скорлупа удобна для рассады

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады / Фото: Depositphotos

Яичные скорлупки можно использовать не только для удобрения, но и как контейнеры для будущей рассады. В них корневая система не калечится при переносе растения на место высадки. Его можно посадить в грунт в таком "стаканчике", предварительно нарушив и раздавив скорлупу. Так растение сможет пустить корни в новую почву и продолжить рост. А скорлупа насытит микроэлементами и защитит от вредоносных насекомых.

  • Лайфхак 2. Яичные лотки

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады / Фото: Pinterest

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Кроме самих яиц в ход пойдут и яичные лотки. Ячейки наполните землей и высадите семена. Такой формат удобен своими габаритами и компактностью, не нужно носиться по отдельности с каждым стаканчиком. А бумага при высадке отлично раскиснет в открытом грунте.

  • Лайфхак 3. Цитрусовые горшочки

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады / Фото: Pinterest

Множество половинок от апельсинов и других цитрусовых остается после выжимания сока и, как правило, идут в мусорное ведро. Из них с успехом можно делать емкости для рассады, предварительно проколов отверстия для выхода влаги и насыпав грунт. Впоследствии растение можно высаживать в землю прямо с этой кожурой – органика перегниет в почве.

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  • Лайфхак 4. Рулончики от туалетной бумаги

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады / Фото: Pinterest

Не спешите выбрасывать картонные втулки в рулонах туалетной бумаги. Из них получаются отличные стаканчики для рассады. Сделайте четыре надреза с одной стороны цилиндра, подогните края внутрь – и контейнер готов. Их также можно высаживать вместе с растениями в грунт, потому что они сделаны из бумаги.

  • Лайфхак 5. Газета

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады / Фото: Pinterest

Еще один простой и дешевый способ, как сделать горшочки для рассады. Возьмите ненужные газеты, навертите их на бутылку подходящего диаметра и с одной стороны загните края. Для прочности такие контейнеры лучше плотненько поставить в поддон, чтобы они не рассыпались.

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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