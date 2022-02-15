Как сделать подвесные горшки: самые оригинальные идеи кашпо с фото

Украсить дом, оживить интерьер, уместить все растения, удобно их расположить можно с помощью кашпо. Если на подоконниках уже не хватает места, а стена напротив, наоборот, выглядит скучно – сделайте подвесные горшки и сделайте большое переселение цветов.
Мы собрали несколько интересных идей с фото, как и из чего можно сделать кашпо своими руками. Выбирайте, вдохновляйтесь на творчество и придумывайте свои варианты.
Как сделать подвесные горшки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Макраме
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Пожалуй, фаворитом среди способов изготовления кашпо является макраме. Это плетение позволяет создавать самые причудливые и в то же время удобные и практичные ячейки для подвешивания горшков.
- Лайфхак 2. Бутылки
Универсальный строительный материал – это пластик всех видов. Срежьте верхушки пластиковых бутылок, раскрасьте по своему желанию, проделайте отверстия для веревок. Наполните кашпо дренажом, грунтом и высадите растения.
- Лайфхак 3. Одежда
Сшейте оформление для цветочных горшков из ненужной одежды. Удобно для этого использовать рукава рубашек или штанины – они уже нужной формы.
- Лайфхак 4. Посуда
Подвесить можно как отдельную посуду, так и целый сервиз , если он уже не совсем целый. Пересадите цветы в чашки и подвяжите к веревкам. И не забудьте предусмотреть нормальный дренаж.
- Лайфхак 5. Кармашки
Проявите изобретательность и сшейте миниатюрные карманы для растений из фетра . Так можно создать чудесный маленький сад, свисающий с крючков или кнопок.
- Лайфхак 6. Шитые кашпо
Кашпо можно сшить из грубой обивочной ткани . Если у вас есть лоскуты, оставшиеся от оформления мебели – они гармонично впишутся в интерьер комнаты.
- Лайфхак 7. Кожа
Возьмите круглый кусок кожи, к примеру, голенище от старого сапога, и сделайте прорези по кругу в шахматном порядке (см. фото). Поставьте по центру горшок и подвесьте за веревочки. Под тяжестью цветка лоскут примет форму кашпо.
- Лайфхак 8. Кокэдама
Любители экзотики могут соблазниться на вариант вообще без горшков. Кокэдама – японская техника высаживания растений, при которой земляной шар оборачивается в мох , а затем его можно подвесить в свободном полете.
- Лайфхак 9. Плетение
Кашпо в виде корзиночки можно связать крючком из джута или других прочных ниток. В них растения смотрятся уютно и по-домашнему.
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