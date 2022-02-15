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Как сделать подвесные горшки: самые оригинальные идеи кашпо с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 февраля, 18:51
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Макраме, посуда, одежда, кожа, плетение – вот что поможет вам украсить дом цветами
Как сделать подвесные горшки: оригинальные идеи с фото
Как сделать подвесные горшки: оригинальные идеи с фото / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Украсить дом, оживить интерьер, уместить все растения, удобно их расположить можно с помощью кашпо. Если на подоконниках уже не хватает места, а стена напротив, наоборот, выглядит скучно – сделайте подвесные горшки и сделайте большое переселение цветов.

Мы собрали несколько интересных идей с фото, как и из чего можно сделать кашпо своими руками. Выбирайте, вдохновляйтесь на творчество и придумывайте свои варианты.

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Как сделать подвесные горшки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Макраме

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Пожалуй, фаворитом среди способов изготовления кашпо является макраме. Это плетение позволяет создавать самые причудливые и в то же время удобные и практичные ячейки для подвешивания горшков.

  • Лайфхак 2. Бутылки

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

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Универсальный строительный материал – это пластик всех видов. Срежьте верхушки пластиковых бутылок, раскрасьте по своему желанию, проделайте отверстия для веревок. Наполните кашпо дренажом, грунтом и высадите растения.

  • Лайфхак 3. Одежда

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Сшейте оформление для цветочных горшков из ненужной одежды. Удобно для этого использовать рукава рубашек или штанины – они уже нужной формы.

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  • Лайфхак 4. Посуда

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Подвесить можно как отдельную посуду, так и целый сервиз , если он уже не совсем целый. Пересадите цветы в чашки и подвяжите к веревкам. И не забудьте предусмотреть нормальный дренаж.

  • Лайфхак 5. Кармашки

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Проявите изобретательность и сшейте миниатюрные карманы для растений из фетра . Так можно создать чудесный маленький сад, свисающий с крючков или кнопок.

  • Лайфхак 6. Шитые кашпо

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Кашпо можно сшить из грубой обивочной ткани . Если у вас есть лоскуты, оставшиеся от оформления мебели – они гармонично впишутся в интерьер комнаты.

  • Лайфхак 7. Кожа

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Возьмите круглый кусок кожи, к примеру, голенище от старого сапога, и сделайте прорези по кругу в шахматном порядке (см. фото). Поставьте по центру горшок и подвесьте за веревочки. Под тяжестью цветка лоскут примет форму кашпо.

  • Лайфхак 8. Кокэдама

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Любители экзотики могут соблазниться на вариант вообще без горшков. Кокэдама – японская техника высаживания растений, при которой земляной шар оборачивается в мох , а затем его можно подвесить в свободном полете.

  • Лайфхак 9. Плетение

Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest
Как сделать подвесные горшки / Фото: pinterest

Кашпо в виде корзиночки можно связать крючком из джута или других прочных ниток. В них растения смотрятся уютно и по-домашнему.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и методы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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