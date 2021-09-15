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Как сделать теплые грядки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 сентября, 18:01
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Ботва, сорняки и прочие растительные отходы в теплой грядке превращаются в биотопливо и удобрения, а высадка растений производится намного раньше.
Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Коллаж: Сегодня

После уборки урожая многие дачники собирают и выбрасывают органику, стебли, ботву. А зря, потому что это отличный материал для утепления растений и залог хорошего будущего урожая .

Как правильно обустроить теплые грядки на участке, читайте наши лайфхаки.

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Польза от ботвы, сорняков, скошенной травы, опавших листьев и стеблей очевидна: такие прослойки для будущих растений получаются экономными, простыми и экологически чистыми .

При этом органические остатки не гниют в компостной куче, отдавая тепло на ветер, а создают возможность обогрева для будущих всходов и заодно питают их .

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Нижние слои теплой грядки, перегнивая естественным образом, становятся биотопливом. В результате в такой грунт можно будет высаживать растения на 2-3 недели раньше , чем на обычные грядки.

Как сделать теплые грядки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Выбор места

Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Unsplash

Обустраивая теплую грядку, выбирайте открытые и хорошо освещенные места , которые впоследствии окажутся освещенными солнцем, а не под деревьями.

  • Лайфхак 2. Полив
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Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Pinterest

Для более активного процесса перегнивания растений компост должен быть все время влажным . Для этого каждый слой нужно обильно проливать и следить, чтобы земля не пересыхала.

  • Лайфхак 3. Качество

Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Pixabay

Собирая растительную массу для грядки, внимательно смотрите, чтобы в нее не попали посторонние семена , а также растительные остатки, зараженные болезнями или вредителями.

  • Лайфхак 4. Обустройство грядки

Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Pinterest

  1. В выбранном месте нужно снять верхний плодородный слой на глубину примерно 20-30 см .
  2. Затем из пластика или дерева делается коробка шириной примерно 0,5-1 м, которая будет выступать в роли основы для грядки.
  3. Эта коробка устанавливается в землю. При желании ее можно немного углубить .
  4. На самое дно помещаются крупные и грубые органические отходы , которые будут перегнивать дольше всего и служить дренажом грядки: трухлые доски и ветки, корни растений, грубые стебли и т. д.
  5. Следующий слой – это основная масса более мягких растительных отходов : ботва, сорняки, пищевые объедки и очистки, гнилые овощи и фрукты и т.д.
  6. Сверху помещают уже готовый садовый компост , который хорошо перегнил.
  7. А последнюю очередь на грядку возвращают плодородную почву , которую изначально сняли с этого места.
  • Лайфхак 5. Сроки

Как сделать теплые грядки
Как сделать теплые грядки / Фото: Unsplash

Через 3-4 года весь грунт из каркаса теплой грядки нужно поменять на свежий. При этом его можно просто разбросать по остальным грядкам на участке.

Смотрите видео, как выбрать самый вкусный арбуз:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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