Как скрещивать растения: основные правила

Скрещивание растений, которое по-научному называется гибридизацией , представляет собой соединение двух разных сортов, видов или родов для выведения новых растений с лучшими качествами, чем его "родители".
Иными словами, человек занимается селекцией растений , чтобы получить урожай больше, вкуснее, быстрее, устойчивее, богаче, а иногда просто ради того, чтобы было необычно, экзотично, ярко и красиво.
К примеру, далеко не все знают, что в природе не существовало сливы, нектарина или клубники . Так вот сливу получили, скрестив терн и алычу, нектарин вывели, усовершенствовав персик, а садовая земляника, известная больше как клубника – это гибрид диких видов земляники.
Технология скрещивания заключается в искусственном или естественном переносе пыльцы с растения одного сорта или вида на другое.
Если вы не боитесь экспериментов и хотите испытать свои силы в сельскохозяйственной отрасли, вам будет интересно попробовать скрестить растения, чтобы получить новый сорт или вид .
Как скрещивать растения в домашних условиях: пошаговая инструкция
- Выберите два растения разных сортов или видов.
- На отцовском растении с бутонов, которые собираются распускаться, соберите пыльцу в стеклянную баночку.
- Накройте баночку марлей и поставьте в сухое место.
- На следующий день на материнском растении подберите удобно расположенные цветки.
- Нераспустившиеся бутоны, которым до цветения остался один день, аккуратно вскройте препаровальной иглой.
- Пинцетом или иглой полностью удалите все тычинки с пыльцой.Как скрещивать растения / Фото: pinterest
- Цветки с удаленными тычинками оберните изолятором, т.е. тонкой материей, чтобы уберечь материнское растение от незапланированного опыления.
- На следующий день (в первой половине дня) после удаления тычинок с материнского растения можно провести оплодотворение.
- Встряхните баночку с пыльцой, чтобы она осела на стенки.
- Наберите пыльцу на обратную сторону препаровальной иглы или на ватную палочку и аккуратно нанесите на рыльце пестика материнского растения.
- Оплодотворенный цветок снова накройте изолятором или светлой тонкой тканью.
- Лишние цветки лучше удалить с растения.
- Желательно повторять оплодотворение в течение трех дней.
- Оплодотворенные цветки должны быть укрыты на весь период роста вплоть до созревания плодов.
Как садить полученные гибридные семена
- Созревшие плоды должны вылежаться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от времени созревания и срока хранения культуры.
- Семена косточковых растений высеваются сразу на грядки.
- Семечковые семена летнего созревания нужно просушить в течение трех дней, а затем их высевают в песке на грядки осенью.
- Семена растений, созревающих осенью , собирают, когда плоды уже начинают портиться, но не позже апреля. После просушки их высевают в подготовленные емкости.
Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.