Сохранить и даже размножить петунию в зимний период совсем несложно, зато весной вам не придется покупать рассаду или высевать семена.

Как сохранить петунию до весны / Фото: Коллаж: Сегодня

Петуния – эффектное, пышно цветущее и миловидное растение, которое является украшением как приусадебных участков и садов, так и балконов. Многие люди ежегодно высевают семена и высаживают рассаду, но делать это совсем необязательно, если вы хотите сохранить уже имеющиеся у вас цветы.

Как помочь петунии перезимовать , какие условия ей нужны для комфортного самочувствия, что делать, чтобы весной не пришлось все начинать сначала, читайте наши лайфхаки. Есть несколько несложных способов зимовки этой культуры.

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Как сохранить петунию зимой: лайфхаки

Лайфхак 1. Условия для зимовки петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Чтобы петунии было комфортно зимой, отцветший куст следует оставить в помещении с высокой влажностью, обильным и продолжительным освещением около 10 часов в день и температурой примерно +10-12°С . Полив достаточно умеренный – не более двух раз в месяц. Не переживайте, если петуния выглядит плохо: на этом этапе некоторые растения сбрасывают листву.

Лайфхак 2. Пересадка петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

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Петуния – теплолюбивое растение, а потому важно успеть забрать и пересадить цветок с участка до наступления холодов .

Обрежьте побеги до 15 см . Выкопайте куст с небольшим комом земли . В горшок объемом до 3 л уложите на дно слой дренажа, насыпьте универсальный грунт. Пересадите растение.

Лайфхак 3. Петуния в кашпо

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Если нужно сохранить петунию, растущую на открытом воздухе в кашпо, ее не нужно пересаживать. Достаточно просто укоротить ей побеги и переместить в помещение с указанными выше условиями.

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Лайфхак 4. Черенкование петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Укорененные черенки сохранятся зимой лучше, если им обеспечить продолжительный световой день и систематический полив.

Выберите на кусте несколько здоровых и мощных веток и нарежьте черенки длиной 10 см . Затем на каждом из них удалите нижние листья , оставляя минимум одну пару междоузлий. Чтобы быстрее начали расти корни, можно обработать низ черенков фитогормональным препаратом . В емкости насыпьте грунт, погрузите в него черенки на 2-3 см . Хорошо увлажните землю и накройте пленкой на время укоренения. Не забывайте регулярно увлажнять и проветривать растения , чтобы предотвратить образование плесени. Примерно через 1-2 недели на черенках появятся новые листья, после чего пленку можно снять. Через месяц черенки прищипывают , чтобы они дали боковые побеги. К весне растения идут в рост, а потому увеличивается полив и добавляются подкормки . Весной петунию можно высаживать на клумбы .

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