Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как сохранить петунию до весны

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 октября, 17:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сохранить и даже размножить петунию в зимний период совсем несложно, зато весной вам не придется покупать рассаду или высевать семена.
Как сохранить петунию до весны
Как сохранить петунию до весны / Фото: Коллаж: Сегодня

Петуния – эффектное, пышно цветущее и миловидное растение, которое является украшением как приусадебных участков и садов, так и балконов. Многие люди ежегодно высевают семена и высаживают рассаду, но делать это совсем необязательно, если вы хотите сохранить уже имеющиеся у вас цветы.

Как помочь петунии перезимовать , какие условия ей нужны для комфортного самочувствия, что делать, чтобы весной не пришлось все начинать сначала, читайте наши лайфхаки. Есть несколько несложных способов зимовки этой культуры.

Реклама

Как сохранить петунию зимой: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Условия для зимовки петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest
Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Чтобы петунии было комфортно зимой, отцветший куст следует оставить в помещении с высокой влажностью, обильным и продолжительным освещением около 10 часов в день и температурой примерно +10-12°С . Полив достаточно умеренный – не более двух раз в месяц. Не переживайте, если петуния выглядит плохо: на этом этапе некоторые растения сбрасывают листву.

  • Лайфхак 2. Пересадка петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest
Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Реклама

Петуния – теплолюбивое растение, а потому важно успеть забрать и пересадить цветок с участка до наступления холодов .

  1. Обрежьте побеги до 15 см .
  2. Выкопайте куст с небольшим комом земли .
  3. В горшок объемом до 3 л уложите на дно слой дренажа, насыпьте универсальный грунт.
  4. Пересадите растение.
  • Лайфхак 3. Петуния в кашпо

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest
Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Если нужно сохранить петунию, растущую на открытом воздухе в кашпо, ее не нужно пересаживать. Достаточно просто укоротить ей побеги и переместить в помещение с указанными выше условиями.

Реклама
  • Лайфхак 4. Черенкование петунии

Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest
Как сохранить петунию до весны / Фото: pinterest

Укорененные черенки сохранятся зимой лучше, если им обеспечить продолжительный световой день и систематический полив.

  1. Выберите на кусте несколько здоровых и мощных веток и нарежьте черенки длиной 10 см .
  2. Затем на каждом из них удалите нижние листья , оставляя минимум одну пару междоузлий.
  3. Чтобы быстрее начали расти корни, можно обработать низ черенков фитогормональным препаратом .
  4. В емкости насыпьте грунт, погрузите в него черенки на 2-3 см .
  5. Хорошо увлажните землю и накройте пленкой на время укоренения.
  6. Не забывайте регулярно увлажнять и проветривать растения , чтобы предотвратить образование плесени.
  7. Примерно через 1-2 недели на черенках появятся новые листья, после чего пленку можно снять.
  8. Через месяц черенки прищипывают , чтобы они дали боковые побеги.
  9. К весне растения идут в рост, а потому увеличивается полив и добавляются подкормки .
  10. Весной петунию можно высаживать на клумбы .

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак дня
Как хранить сушеные грибы
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
25 - 31 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять