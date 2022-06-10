Как сохранить жизнь цветам в вазе: проверенные советы

Подаренный от души букет радует глаз и поднимает настроение. И очень хочется, чтобы цветы простояли как можно дольше .
Есть несколько хитростей , которые помогут продлить жизнь этому украшению, о которых мы расскажем в нашей статье.
Как сохранить жизнь цветам в вазе: лайфхаки
- Прежде чем ставить букет в вазу, снимите с него упаковку – данный атрибут на букете актуален в момент дарения, а потом целлофан и бумага мешают цветам.
- Удалите нижнюю листву , которая попадает в воду – это убережет цветы от загнивания.
- Воду для букета следует использовать не из-под крана, а отстоянную или кипяченую .
- Ставя цветы в вазу, сделайте косой срез каждого стебля . В идеале это проводится со стеблями под водой. Причем, не ножницами, а секатором или острым ножом.
- Чтобы продлить жизнь цветам, в воду хорошо добавить аспирин из расчета одна таблетка на один литр воды.
- Также цветы любят подслащенную воду – на литр воды кладется 0,5 ч. ложки сахара.
- Важно ежедневно менять воду в вазе и освежать стебли, немного подрезая их.
- Не лишним будет опрыскивание бутонов и листьев прохладной водой каждый день.
- Для срезанных цветов губителен сквозняк , поэтому его нужно избегать.
- Также цветы не любят прямые солнечные лучи .
Как ухаживать за разными цветами
Каждый вид цветов имеет свои особенности, зная которые, можно существенно продлить жизнь букету.
- Розы – у них надо удалить не только листья, но и срезать шипы, попадающие под воду. А срез стебля лучше сделать косым и как можно длиннее.
- Нарциссы выделяют ядовитый сок, поэтому воду следует менять как можно чаще, и не стоит ставить с ними в одну вазу другие цветы.
- Тюльпаны предпочитают очень холодную воду, можно даже с кусочками льда. При этом наливать ее нужно немного.
- Сирень будет стоять значительно дольше, если веточку расщепить ножом, затем ошпарить кипятком и подержать в очень горячей воде, пока не остынет.
- Гербера – срез ее стебля полезно натереть солью.
- Лилия – у этих цветов рекомендуют удалить тычинки.
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