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Как сохранить жизнь цветам в вазе: проверенные советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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10 июня, 14:02
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Что сделать, чтобы цветы дольше стояли в вазе
Как продлить жизнь цветам в вазе
Как продлить жизнь цветам в вазе / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подаренный от души букет радует глаз и поднимает настроение. И очень хочется, чтобы цветы простояли как можно дольше .

Есть несколько хитростей , которые помогут продлить жизнь этому украшению, о которых мы расскажем в нашей статье.

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Как сохранить жизнь цветам в вазе: лайфхаки

За срезанными цветами нужен особый уход / Фото: unsplash
За срезанными цветами нужен особый уход / Фото: unsplash

  • Прежде чем ставить букет в вазу, снимите с него упаковку – данный атрибут на букете актуален в момент дарения, а потом целлофан и бумага мешают цветам.
  • Удалите нижнюю листву , которая попадает в воду – это убережет цветы от загнивания.
  • Воду для букета следует использовать не из-под крана, а отстоянную или кипяченую .
  • Ставя цветы в вазу, сделайте косой срез каждого стебля . В идеале это проводится со стеблями под водой. Причем, не ножницами, а секатором или острым ножом.
  • Чтобы продлить жизнь цветам, в воду хорошо добавить аспирин из расчета одна таблетка на один литр воды.
  • Также цветы любят подслащенную воду – на литр воды кладется 0,5 ч. ложки сахара.
  • Важно ежедневно менять воду в вазе и освежать стебли, немного подрезая их.
  • Не лишним будет опрыскивание бутонов и листьев прохладной водой каждый день.
  • Для срезанных цветов губителен сквозняк , поэтому его нужно избегать.
  • Также цветы не любят прямые солнечные лучи .

Как ухаживать за разными цветами

Каждый вид цветов имеет свои особенности, зная которые, можно существенно продлить жизнь букету.

Розы не любят присутствия в вазе других цветов / Фото: unsplash
Розы не любят присутствия в вазе других цветов / Фото: unsplash

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  • Розы – у них надо удалить не только листья, но и срезать шипы, попадающие под воду. А срез стебля лучше сделать косым и как можно длиннее.
  • Нарциссы выделяют ядовитый сок, поэтому воду следует менять как можно чаще, и не стоит ставить с ними в одну вазу другие цветы.
  • Тюльпаны предпочитают очень холодную воду, можно даже с кусочками льда. При этом наливать ее нужно немного.
  • Сирень будет стоять значительно дольше, если веточку расщепить ножом, затем ошпарить кипятком и подержать в очень горячей воде, пока не остынет.
  • Гербера – срез ее стебля полезно натереть солью.
  • Лилия – у этих цветов рекомендуют удалить тычинки.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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