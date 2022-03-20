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Как соорудить садовые арки: ТОП-12 вариантов конструкций с фото

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20 марта, 18:37
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Арку для цветов, плюща, винограда или огурцов можно сделать своими руками.
Как сделать садовые арки
Как сделать садовые арки / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Садовая арка , в первую очередь, предназначена для украшения участка, придавая ему шарм и изысканность. Но еще она выполняет много полезных функций . На крепких и одновременно изящных опорах хорошо подвязать вьющиеся цветы и овощные культуры, в жару тень от этого сооружения способна защитить от солнца, арка является удачным переходом и разграничением между разными зонами на вашем участке.

Мы собрали множество вариантов идей, как и из чего можно сделать красивую и практичную арку, а также варианты ее оформления и использования в саду. Смотрите фото, вдохновляйтесь творчеством и применяйте на своем участке.

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Как сделать садовую арку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Металлическая арка

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Преимущество стальных труб и арматуры в том, что арки, изготовленные из них, получаются прочными и крепкими при своей внешней легкости и изяществе. Однако для ее изготовления понадобится не только металл, но сварочный аппарат и тиски. Зато такая арка прослужит долго и надежно.

  • Лайфхак 2. Деревянная конструкция

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

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Не меньшей популярностью пользуется дерево в качестве строительного материала для арок. Этот вариант прост в изготовлении, потому что дерево – один из самых легких и послушных в обработке материалов . А готовая арка впишется практически в любой дизайн участка и будет сочетаться с любыми растениями.

  • Лайфхак 3. Пластиковая арка

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Очень удобно изготавливать дугу нужного размера и формы из пластика. Этот материал отличается легкостью, податливостью и простотой в работе. А еще такие конструкции можно переносить в нужное место.

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  • Лайфхак 4. Каменная арка

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Стильно смотрится арка, сложенная из камня. Если у вас есть много камней, терпение и лишнее время , то такое архитектурное сооружение в саду вызовет удивленные возгласы гостей, собравшихся у вас на летний шашлык.

  • Лайфхак 5. Арка с сеткой

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Арки из пластика, дополненные металлической или капроновой сеткой, удобно применять не только в саду, но и на огороде, направляя на них вьющиеся виды овощей .

  • Лайфхак 6. Стволы и ветки

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Чтобы арка гармонировала с первозданной природы на участке, сделайте ее из стволов деревьев или крупных веток. При этом такой материал не нужно красить, оставьте его с корой и сучьями. Эта арка не такая долговечная, как металлическая, зато природная и совершенно экономная.

  • Лайфхак 7. Ограда

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Иногда для сооружения арок во дворе практически не нужно никаких дополнительных усилий. Для этого можно использовать столбы, к которым крепится забор или ограда. Они же станут основой для арок по всей длине двора.

  • Лайфхак 8. Тоннель

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Арка может быть одиночная, а можно сделать целый тоннель из повторяющихся дуг , украшенный цветами. Согласитесь, в таком особенно красиво делать эффектные фотографии.

  • Лайфхак 9. Аркада

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Можно в саду расположить арки в ряд – получится эффектная архитектурная форма, украшающая ваш участок.

  • Лайфхак 10. Живая арка

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Часто арки так густо обрастают цветами , что, в принципе, становится неважно, из какого материала они сделаны. Они – лишь основа для буйства вьющихся растений.

  • Лайфхак 11. Дверь

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Увитая цветами арка может эффектно украшать вход в помещение . Каждый раз заходить в дом сквозь аромат цветов – это приятно!

  • Лайфхак 12. Беседка

Как сделать садовую арку / Фото: pinterest
Как сделать садовую арку / Фото: pinterest

Арка может одновременно служить удобным местом отдыха и защитой от палящего летнего солнца. Здесь можно почитать книгу или провести беседу тет-а-тет.

Ранее мы рассказывали, как садить растения по знакам зодиака: астрологические лайфхаки.

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