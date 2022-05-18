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Как спасти орхидею: советы цветоводам

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18 мая, 14:19
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Цветок без корней или без листьев можно реанимировать, но потребуется время.
Как реанимировать орхидею
Как реанимировать орхидею / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как правильно ухаживать за орхидеей. Но если вы обнаружили у своего любимого цветка какую-то проблему, не спешите его выбрасывать. Засохшая или, наоборот, залитая орхидея еще сможет порадовать вас своим цветением . Главное – своевременно начать ее реанимацию.

Наберитесь терпения: восстановление орхидеи занимает время, иногда достаточно продолжительное. Но результат оправдывает все ожидания.

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Как спасти орхидею без корней или с гниющими корнями

Если корни орхидеи поражены гнилью или цветок вообще без корней, вооружитесь острым ножом, протертым спиртом, и удалите все зараженные места . Если этого не сделать, гниение остановить не получится. Обработайте зачищенные места измельченным активированным углем или корицей. Оставьте на один день, чтобы корни высохли.

Как реанимировать корни орхидеи / Фото: pinterest
Как реанимировать корни орхидеи / Фото: pinterest

Далее соорудите теплицу для орхидеи . Возьмите прозрачный горшок или контейнер для пищевых продуктов, выложите на дно слой дренажа, а сверху – слой мха. Увлажните слегка кипяченой водой и выложите растение без корневой системы.

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Накройте теплицу крышкой от контейнера или прозрачным полиэтиленовым пакетом. В тепличных условиях вырастут новые корни примерно за две недели. Когда они достигнут 5 см , цветок можно высаживать в субстрат для орхидей.

Как реанимировать орхидею без листьев

Орхидею без листьев также можно спасти. Для этого корни цветка обрабатываются Корневином . Также можно пролить корни смесью Корневина с водой, чтобы не доставать и не травмировать больной цветок.

Как спасти орхидею без листьев / Фото: pinterest
Как спасти орхидею без листьев / Фото: pinterest

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Затем горшок с орхидеей поставьте в емкость с прозрачной крышкой или накройте пищевой пленкой, чтобы создать теплицу. Поставьте цветок в светлом и теплом месте без прямых солнечных лучей . Раз в день проветривайте теплицу и убирайте конденсат с крышки.

Для того чтобы орхидея полностью восстановилась и начала цвести, должно пройти время от 1 до 6 месяцев. А чтобы восстановление шло активнее, по молодым листам проводят внекорневую подкормку специальным удобрением для орхидей.

Ранее мы рассказывали, как вырастить розу в картошке. Также узнайте, как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях. А чтобы ваш участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.

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