Как спасти урожай от заморозков

Какие плоды боятся мороза и теряют свои свойства, а что можно даже не выкапывать из земли? Как поступить с урожаем, если неожиданно грянули морозы, а вы не успели его собрать? Читайте ответы и лайфхаки в нашей статье.
Как спасти урожай от мороза: лайфхаки
Лайфхак 1. Виноград
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Важно успеть убрать до первых заморозков виноград, поскольку в основном все сорта очень чувствительны к морозу. Ягоды теряют вкус, а если вы собирались сделать вино – то они становятся непригодными для этого. Виноград оптимально срезать после его созревания, а кусты обрезать и укрывать на зиму.
- Лайфхак 1. Яблоки
Если яблоки остались на дереве после наступления заморозков, их мякоть теряет свой вкус и структуру, становится ватной и рыхлой. Плоды в сыром виде уже не получится отправить на длительное хранение, их желательно переработать на сок и варенье как можно быстрее.
- Лайфхак 2. Груши
Аналогично себя чувствует груша в мороз. Она начнет быстро гнить, а ее лежкость и вкусовые качества значительно ухудшаются. А потому мерзлую грушу лучше всего пустить в переработку.
- Лайфхак 3. Малина
Это еще одна плодово-ягодная культура, на которой негативно отражаются перепады температуры и холода. Малина после заморозков становится водянистой, теряет вкус и быстро портится. Ее нужно либо срочно заморозить, пока она не успела многократно растаять, либо сварить варенье или компот.
- Лайфхак 4. Свекла
Очень страдает от мороза свекла, и урожай, собранный после похолодания, долго не хранится. Многие дачники делают ошибку, когда оставляют корнеплоды подольше в земле, чтобы они накопили витаминов. Спасти их можно, только пустив в переработку.
- Лайфхак 5. Тыква
Тыква также не любит морозов и начинает быстро портиться и гнить. Но обезопасить урожай можно, если перед заморозками накрыть его укрывным материалом.
- Лайфхак 6. Капуста
А вот капуста поздних сортов не боится легкого мороза до -5°С. Наоборот, ее даже полезно убирать после небольших заморозков – от охлаждения этот овощ лучше хранится и не вянет.
- Лайфхак 7. Морковь
В отличие от свеклы этот корнеплод совершенно не против заморозков. Многие дачники даже оставляют урожай на огороде до наступления зимних холодов. Морковь закаляется и дольше сохраняет свою свежесть.
- Лайфхак 8. Топинамбур
Еще один корнеплод, которому морозы нипочем. Топинамбур вообще хорошо переносит зиму в почве, и выкапывать его можно по мере надобности. Многие так и хранят его в земле, а не в специальных хранилищах.
Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:
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