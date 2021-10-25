Как спасти урожай от заморозков

Малина и виноград после заморозков становятся водянистыми, а вот морковь и топинамбур отлично хранятся в земле.

Что делать с подмороженными плодами / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие плоды боятся мороза и теряют свои свойства, а что можно даже не выкапывать из земли? Как поступить с урожаем, если неожиданно грянули морозы, а вы не успели его собрать? Читайте ответы и лайфхаки в нашей статье.

Как спасти урожай от мороза: лайфхаки

Лайфхак 1. Виноград

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Как спасти плоды от заморозков / Фото: unsplash

Важно успеть убрать до первых заморозков виноград, поскольку в основном все сорта очень чувствительны к морозу. Ягоды теряют вкус, а если вы собирались сделать вино – то они становятся непригодными для этого. Виноград оптимально срезать после его созревания, а кусты обрезать и укрывать на зиму.

Лайфхак 1. Яблоки

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

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Если яблоки остались на дереве после наступления заморозков, их мякоть теряет свой вкус и структуру, становится ватной и рыхлой. Плоды в сыром виде уже не получится отправить на длительное хранение, их желательно переработать на сок и варенье как можно быстрее.

Лайфхак 2. Груши

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Аналогично себя чувствует груша в мороз. Она начнет быстро гнить, а ее лежкость и вкусовые качества значительно ухудшаются. А потому мерзлую грушу лучше всего пустить в переработку.

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Лайфхак 3. Малина

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Это еще одна плодово-ягодная культура, на которой негативно отражаются перепады температуры и холода. Малина после заморозков становится водянистой, теряет вкус и быстро портится. Ее нужно либо срочно заморозить, пока она не успела многократно растаять, либо сварить варенье или компот.

Лайфхак 4. Свекла

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Очень страдает от мороза свекла, и урожай, собранный после похолодания, долго не хранится. Многие дачники делают ошибку, когда оставляют корнеплоды подольше в земле, чтобы они накопили витаминов. Спасти их можно, только пустив в переработку.

Лайфхак 5. Тыква

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Тыква также не любит морозов и начинает быстро портиться и гнить. Но обезопасить урожай можно, если перед заморозками накрыть его укрывным материалом.

Лайфхак 6. Капуста

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

А вот капуста поздних сортов не боится легкого мороза до -5°С. Наоборот, ее даже полезно убирать после небольших заморозков – от охлаждения этот овощ лучше хранится и не вянет.

Лайфхак 7. Морковь

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

В отличие от свеклы этот корнеплод совершенно не против заморозков. Многие дачники даже оставляют урожай на огороде до наступления зимних холодов. Морковь закаляется и дольше сохраняет свою свежесть.

Лайфхак 8. Топинамбур

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Еще один корнеплод, которому морозы нипочем. Топинамбур вообще хорошо переносит зиму в почве, и выкапывать его можно по мере надобности. Многие так и хранят его в земле, а не в специальных хранилищах.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

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