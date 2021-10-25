Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как спасти урожай от заморозков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 октября, 17:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Малина и виноград после заморозков становятся водянистыми, а вот морковь и топинамбур отлично хранятся в земле.
Что делать с подмороженными плодами
Что делать с подмороженными плодами / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие плоды боятся мороза и теряют свои свойства, а что можно даже не выкапывать из земли? Как поступить с урожаем, если неожиданно грянули морозы, а вы не успели его собрать? Читайте ответы и лайфхаки в нашей статье.

Как спасти урожай от мороза: лайфхаки

Лайфхак 1. Виноград

Реклама

Как спасти плоды от заморозков / Фото: unsplash
Как спасти плоды от заморозков / Фото: unsplash

Важно успеть убрать до первых заморозков виноград, поскольку в основном все сорта очень чувствительны к морозу. Ягоды теряют вкус, а если вы собирались сделать вино – то они становятся непригодными для этого. Виноград оптимально срезать после его созревания, а кусты обрезать и укрывать на зиму.

  • Лайфхак 1. Яблоки

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Реклама

Если яблоки остались на дереве после наступления заморозков, их мякоть теряет свой вкус и структуру, становится ватной и рыхлой. Плоды в сыром виде уже не получится отправить на длительное хранение, их желательно переработать на сок и варенье как можно быстрее.

  • Лайфхак 2. Груши

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Аналогично себя чувствует груша в мороз. Она начнет быстро гнить, а ее лежкость и вкусовые качества значительно ухудшаются. А потому мерзлую грушу лучше всего пустить в переработку.

Реклама
  • Лайфхак 3. Малина

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Это еще одна плодово-ягодная культура, на которой негативно отражаются перепады температуры и холода. Малина после заморозков становится водянистой, теряет вкус и быстро портится. Ее нужно либо срочно заморозить, пока она не успела многократно растаять, либо сварить варенье или компот.

  • Лайфхак 4. Свекла

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Очень страдает от мороза свекла, и урожай, собранный после похолодания, долго не хранится. Многие дачники делают ошибку, когда оставляют корнеплоды подольше в земле, чтобы они накопили витаминов. Спасти их можно, только пустив в переработку.

  • Лайфхак 5. Тыква

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Тыква также не любит морозов и начинает быстро портиться и гнить. Но обезопасить урожай можно, если перед заморозками накрыть его укрывным материалом.

  • Лайфхак 6. Капуста

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

А вот капуста поздних сортов не боится легкого мороза до -5°С. Наоборот, ее даже полезно убирать после небольших заморозков – от охлаждения этот овощ лучше хранится и не вянет.

  • Лайфхак 7. Морковь

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

В отличие от свеклы этот корнеплод совершенно не против заморозков. Многие дачники даже оставляют урожай на огороде до наступления зимних холодов. Морковь закаляется и дольше сохраняет свою свежесть.

  • Лайфхак 8. Топинамбур

Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay
Как спасти плоды от заморозков / Фото: pixabay

Еще один корнеплод, которому морозы нипочем. Топинамбур вообще хорошо переносит зиму в почве, и выкапывать его можно по мере надобности. Многие так и хранят его в земле, а не в специальных хранилищах.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как правильно очистить теплицу осенью: важные этапы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак дня
Как хранить сушеные грибы
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
25 - 31 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять