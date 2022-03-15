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Как ухаживать за алоэ: свойства и особенности лекарственного растения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 марта, 10:20
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Растение обладает антисептическим, антибактериальным действием и способно повышать иммунитет, при этом оно непритязательно в уходе
Как использовать алоэ
Как использовать алоэ / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В отличие от большинства комнатных любимцев, алоэ вряд ли может похвастаться эффектным внешним видом. Тем не менее этот неказистый суккулент недаром пользуется большой популярностью в официальной и народной медицине .

Сок столетника, как еще называют алоэ, имеет множество полезных свойств и заслуженно считается одним из лучших средств для оздоровления и ухода за организмом человека. Чем полезно алоэ, как его вырастить и ухаживать, узнайте в нашей статье.

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Полезные свойства алоэ

Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay
Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay

  • сок алоэ содержит множество витаминов и минералов, главными из которых являются витамины А, В1, В2, В3, В12, С, фолиевая кислота, кальций, железо, магний, натрий, калий, цинк, хром, медь, аминокислоты, энзимы;
  • обладает болеутоляющими, регенерирующими и бактерицидными свойствами;
  • улучшает перистальтику кишечника и используется для выведения шлаков;
  • укрепляет иммунитет, противостоит вирусным инфекциям и повышает защитные функции организма;
  • обладает кровоостанавливающими и ранозаживляющими свойствами;
  • повышает аппетит, а также укрепляет общий тонус организма;
  • обладает увлажняющим действием, делает кожу эластичной и упругой, очищает от прыщей;
  • укрепляет волосы, стимулирует их рост и придает блеск.

Как ухаживать за алоэ: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Место для алоэ

Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay
Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay

Алоэ любит хорошо освещенное место . Удачный выбор – западный, восточный или южный подоконник. А вот в тени растению будет мало света – со временем оно вытянется, измельчает и потеряет свою силу. Комфортная зимняя температура для цветка 13–15°C и выше. В теплое время года алоэ можно выносить на воздух, но не оставляйте под дождем, иначе его корни загниют.

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  • Лайфхак 2. Полив

Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay
Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay

Для полива алоэ используйте отфильтрованную, кипяченую или отстоянную воду комнатной температуры. От холодной могут гнить корни, а от водопроводной на почве может появиться белый налет. Поливайте алоэ умеренно. В теплое врем года земля в горшке должна успевать высыхать примерно на треть. Зимой в холоде почва должна высыхать полностью. Опрыскивание и дополнительное увлажнение воздуха растению не нужны.

  • Лайфхак 3. Пересадка

Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay
Как ухаживать за алоэ / Фото: pixabay

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Подходящее время для пересадки цветка – это весна . На дно горшка обязательно нужно помещать 1-2 см керамзитового дренажа. Молодое растение желательно перемещать в новый небольшой горшок ежегодно. Более старшие 5-летние цветы можно пересаживать реже – раз в 2–3 года. В промежутки периодически меняйте грунт в горшках. Сначала разрыхлите почву сверху, удалите слой 1,5-2 см. После досыпьте новой земли и слегка утрамбуйте ее.

  • Лайфхак 4. Подкормка

Для обеспечения хорошего питания и роста алоэ вносите обычные удобрения для суккулентов с весны до начала осени каждые 3 недели. Добавляйте их только во влажный грунт . А в течение первых 1-2 месяцев после пересадки подкормка не нужна. Но имейте в виду, если планируете использовать алоэ в лечебных целях, лучше не вносите подкормок.

Ранее мы рассказывали, как размножать растения: популярные способы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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